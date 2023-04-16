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薛瑞元說立院啥米死人骨頭攏有？ 李彥秀：政院新三寶傲慢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
衛福部部長薛瑞元。本報資料照片
衛福部部長薛瑞元。本報資料照片

衛福部長薛瑞元昨天出席嘉義高中99年校慶，獲頒傑出校友致詞時，提到他在嘉中受到好的邏輯教育，甚至說立法院「啥米死人骨頭攏有」，有好的邏輯性才能應對，讓全場學生爆笑。國民黨台北市議員李彥秀今天在臉書說，薛瑞元這句「立院啥米死人骨頭攏有？」政院新三寶，道盡民進黨官僚傲慢無能與厚顏。

李彥秀說，被蔡英文譽為「金句指揮官」、戰力滿點的衛福部長薛瑞元，去年民進黨「九合一」選舉慘敗後，「關機」了好一陣子，也順利保住了部長的位置。不過靜極思動的薛瑞元昨天又表示「立法院『啥米死人骨頭攏有』，要有很好的邏輯才能應對，受到兩位數學老師好的邏輯教育。」

李說，作為行政官員，受國會監督本是民主政治的基本原則，薛瑞元如此藐視國會的言行，已經完全失格，藐視國會就是在藐視民意，在其他民主國家應該立即道歉下台；拿「死人骨頭」來說嘴，更是在台灣人民的痛苦上灑鹽。錯誤疫苗與防疫政策，造成全台超過一千萬人次確診，超過一萬九千條寶貴生命逝去、一萬九千個家庭破碎，以及至親離去卻無法見上最後一面的終身遺憾。

李彥秀質疑，健保虧損無解、缺藥問題無解，薛瑞元反過來羞辱民意機關。勞保破產無解、就安基金濫用，許銘春反過來怒嗆立法委員。缺蛋問題無解、產銷問題無解，陳吉仲哭喊非常光榮準備升官。政院新三寶，法力無邊，前途無量，「不管有能無能，會嗆會哭會凹的，在民進黨眼裡就是好官！」

她提到，作為政務官，邏輯清晰是制訂政策的基本要件，把耍嘴皮子、逞口舌之快當成「邏輯好」，恐怕才是對高中數學老師最大的侮辱。李寶嘉的「官場現行記」道盡了清末官僚的齷齪卑鄙，換湯不換藥的「溫暖內閣」道盡了民進黨官僚的傲慢無能與厚顏。

薛瑞元 民進黨 李彥秀 蔡英文 國民黨

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