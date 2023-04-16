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立委要求黃牛票修法列優先法案 體育賽事跟進藝文修法

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近期大型藝文及體育活動逐漸熱絡起來，遏止黃牛票亂象正當其時，體育署應該儘速啟動「運動產業發展條例」修法。圖／邱臣遠國會辦公室提供
台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近期大型藝文及體育活動逐漸熱絡起來，遏止黃牛票亂象正當其時，體育署應該儘速啟動「運動產業發展條例」修法。圖／邱臣遠國會辦公室提供

台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，近期大型藝文及體育活動逐漸熱絡起來，遏止黃牛票亂象正當其時，體育署應該儘速啟動運動產業發展條例修法，遏止體育賽事黃牛票，列為優先法案，儘速完成修法。

邱臣遠上午在臉書指出，南韓女團BLACKPINK來台舉辦演唱會，傳出門票一張被炒到40萬元，甚至是最貴特區票價45倍之多，根據二手票券平台資料顯示，BLACKPINK演唱會4月2日黃牛票共計有7901張，其中超過原價10倍的占了其中的16.2%。

邱臣遠說，黃牛不是一天兩天的問題，這次的事件政府終於動起來，行政院會在上周通過文化創意產業發展法修正草案，未來販售黃牛票將處每張票券面額10倍至50倍罰鍰；若以外掛程式或掃票機器人大量登錄假帳號等方式購買藝文票券者，未來也將處以3年以下有期徒刑，或者併科新台幣300萬元以下罰金。

邱臣遠指出，隨著新冠肺炎疫情結束，近期大型藝文及體育活動逐漸熱絡起來，遏止黃牛票亂象正當其時，相關立法的推動不僅保護消費者權益，更是促進產業的正向發展重要措施，支持速審黃牛票修法。

邱臣遠建議，行政院要將黃牛票修法列為優先法案，儘速完成修法，政府應該同步研擬檢舉配套措施，鼓勵民眾檢舉不肖業者，落實杜絕黃牛票行為，借鏡日本針對打擊黃牛票定立專法，將票券相關的黃牛票行為歸納管理，遏止黃牛猖獗。

邱臣遠 台灣民眾黨 BLACKPINK

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