影／台南成立首個信賴台灣之友會 賴清德曝原因

支持賴清德參選總統的「信賴台灣之友會」、「醫療大聯盟」、「六師後援會」下午在台南成立全台第一個「聯合後援會」。賴清德呼籲支持者團結一致，「不僅賴清德要高票當選、六席立委全部連任，完成2024競選總目標：總統高票當選、國會單獨過半、肩負起守護台灣、捍衛民主繁榮的神聖使命」。

賴清德說，之所以選擇在台南成立全台第一個信賴台灣後援會，是因為「我不忘本」，他從沒忘記自己在96台海危機「棄醫從政」，能一路從國大代表、立法委員、市長一直到今天，是因為台南市民給我機會，是因為台南市民支持，「我才能站在這裡」。當他承接到這麼重要的歷史使命的時候，他一定要再回台南，與曾並肩作戰的好朋友承擔新的使命，大家守護台灣一起拚一起贏。

賴說，台南是「民主聖地，在民主的路上台南的父老鄉親永遠是站在第一線，「拿頭旗、戰頭陣」，每次總統大選民進黨提名候選人無論是否當選，台南市的得票率「永遠全國最高」。

賴清德說，他知道「南北失衡」，會用建設、交通、產業來「均衡南北」。讓全台國人能安居樂業，知道國人最重視拚經濟，

賴更宣示要結合醫界，讓國人更健康，活得越久也越健康，要團結醫界、精準優化醫療品質，讓醫療產業「成為護國神山」。

賴清德由子弟兵簇擁「大進場」、宣告參選「首發」。現場播放賴清德年輕時踏入政壇經歷畫面，還有在台南市長任內的政績、0206台南大地震參與救災、重建善後過程，「賴總統、當選」聲不絕於耳。

大會活動由子弟兵立委林宜瑾主持，林俊憲、郭國文等簇擁「大進場」，介紹賴清德「最好的朋友志明」、電台名人康銀壽。他上台說，之前和市長賴清德到國外訪問，賴都告訴國外友人，「沒到過台南就沒到過台灣」。

賴清德參選總統強調台南首場大型造勢活動。民進黨台南市黨部與地區立委、市議員等各級民代，市長黃偉哲也率主管到場表達支持。

黃偉哲說，新冠疫情台南市確診、中重症、死亡人數都是六都最少，台南是台灣第一個城市。賴副總統與蔡總統這次當選台南得票67趴是全台灣最高得票率，大家2024年要為賴力拚台南得票76趴。

賴清德也頒發牙醫師、會計師、中醫師、職能治療師、醫師、護理師護士、醫檢師、放射師等公會理事、會長、後援會長等代表聯合後援會證書。

賴清德不時對支持者揮手，遇熟識但久未見面的的友人會上前握手致意，現場「賴總統」當選聲不絕於耳，非常熱鬧。

台南是綠營大票倉，「信賴台灣之友會」台南成立第一個分會象徵要再創最高得票率，分會長是賴清德的30年好友、港都會前會長黃仲銘。比照蔡英文參選總統時成立「小英之友會」，子弟兵動員地方力量成立全台「信賴台灣之友會」，台南分會是第一個成立。

賴清德醫療大聯盟後援會總召陳相國說，大聯盟後援會有27個分會，以及會計師、律師、建築師、醫師、牙醫師、中醫師等「6師」後援會。大聯盟原訂今天舉辦誓師大會，得知「信賴台灣之友會」籌組、考量台南對賴清德競選總統之路很重要，賴也答應過「信賴台灣之友會」第一個成立的分會，一定要留給台南，而籌辦「信賴台灣之友會」台南分會。