美擬停止與台斷交國家援助 綠委：嚇阻陸大撒幣挖邦交

美國國會議員近日提出「刪除大陸友邦經費法案」，禁止美國提供外援給多個轉向承認中國大陸的國家。民進黨立委許智傑今天表示，感謝美國針對台灣外交需求，持續推出友台提案，並有效嚇阻大陸挖台灣牆腳，對台灣外交是一大幫助。

共和黨籍眾議員奧格茲（Andy Ogles）領銜提案，欲刪除大陸友邦經費法案，其中有8個是中國挖牆腳致斷交的國家，包括哥斯大黎加、巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜與宏都拉斯。

許智傑表示，感謝美國針對台灣外交需求，持續推出友台提案，包含台北法案支持台灣加入國際組織、台灣旅行法讓台美官員互訪，這次又針對刪除「中友友」們的經費，都是對台灣外交一大幫助，也有效嚇阻中國大陸挖台灣牆腳，讓台灣更能站上國際舞台

民進黨立委王定宇也說，感謝美國對民主台灣支持，美國將外交能量跟台灣綁在一起，對台灣有利而無害；大陸用大撒幣挖台灣外交牆腳，美國以其人之道還治其人之身，樂見與感謝盟友的協助，我國也會持續為外交努力。