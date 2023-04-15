民進黨要角農地違建頻傳 監委要查高市府有無疏失

監察委員蔡崇義、賴鼎銘、林盛豐今天表示，高雄旗山農地豪宅違建林立，高雄市政府有無依法查處，針對此案已申請自動調查。

民眾黨立委陳琬惠日前揭露，台鹽前董事長陳啟昱等民進黨要角，在高雄市旗山農地違法蓋農舍案，並質疑背後是否有人護航，除了舉行記者會，也向監察院遞交檢舉函，要求監察委員徹查。

三位監委表示，根據相關陳述，坐落高雄市旗山區旗甲段662、663、667、668、675地號農牧用地之建物，查無一般建物或農舍登記資料，屬違法豪宅，但高雄市政府未依法查處，涉嫌護航；基於對相關農地違建問題高度關切，已申請自動調查。

三位監委指出，高雄市政府針對農地違建之稽查取締機制及執行情形為何？高雄市府外，全國農地違建的數量為何？相關主管機關對於遏阻農地違建有否規範不足？各地方政府對於農地違建是否有積極處理，有否困難需要法規補足或以行政手段獎勵查緝改善？相關人員有無違法失職應負行政責任之處？事涉土地區域發展及農業永續發展之維護，皆有深入調查之必要。