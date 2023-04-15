柯Ｐ訪美行程遭議 黃珊珊：此行目的「了解與被了解」

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
台北市前副市長黃珊珊（右）、柯文哲辦公室主任陳智菡（中）陪同民眾黨主席柯文哲（左）訪美，台灣時間14日深夜11點多，黃珊珊透過臉書表示，此行目的是「to know and to be known」、了解與被了解。 圖/取自黃珊珊臉書粉絲團
台北市前副市長黃珊珊（右）、柯文哲辦公室主任陳智菡（中）陪同民眾黨主席柯文哲（左）訪美，台灣時間14日深夜11點多，黃珊珊透過臉書表示，此行目的是「to know and to be known」、了解與被了解。 圖/取自黃珊珊臉書粉絲團

台北市前副市長黃珊珊陪同民眾黨主席柯文哲訪美，台灣時間14日深夜11點多在臉書表示，此行目的是「to know and to be known」、了解與被了解，了解美國各界對台灣的看法，也讓美國各界了解台灣有藍綠以外的第三種聲音、第三勢力存在。

黃珊珊表示，外界關注他們此行訪問行程與規格，除了政治界，商界、學界和僑界都是民眾黨此行溝通的對象，很多人也對民眾黨好奇，也對台灣新興的第三勢力有很多想像，「讓大家更清楚的認識台灣的政治現況與民意，是我們此行最重要的任務。」

黃珊珊指出，現在世界各國聚焦台灣海峽，亞太區域安全攸關台灣人民生命與財產，「自已的國家自己救」，烏克蘭戰爭的經驗讓更多台灣人理解，必須靠自己並「做最壞打算、做最好準備」、「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」，備戰、能戰，才能不畏戰。

黃珊珊認為，政府應以台灣民眾利益為第一優先選項，絕不挑釁求戰，持續維持兩岸溝通管道，化解任何可能的危機與風險；和平需要付出代價，不可能從天上掉下來，「台灣自主、兩岸和平」是台灣民眾黨的基本立場。

台灣民眾黨 黃珊珊 台灣人

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