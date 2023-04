柯Ｐ訪美行程遭議 黃珊珊：此行目的「了解與被了解」

台北市前副市長黃珊珊陪同民眾黨主席柯文哲訪美,台灣時間14日深夜11點多在臉書表示,此行目的是「to know and to be known」、了解與被了解,了解美國各界對台灣的看法,也讓美國各界了解台灣有藍綠以外的第三種聲音、第三勢力存在。

黃珊珊表示,外界關注他們此行訪問行程與規格,除了政治界,商界、學界和僑界都是民眾黨此行溝通的對象,很多人也對民眾黨好奇,也對台灣新興的第三勢力有很多想像,「讓大家更清楚的認識台灣的政治現況與民意,是我們此行最重要的任務。」

黃珊珊指出,現在世界各國聚焦台灣海峽,亞太區域安全攸關台灣人民生命與財產,「自已的國家自己救」,烏克蘭戰爭的經驗讓更多台灣人理解,必須靠自己並「做最壞打算、做最好準備」、「勿恃敵之不來、恃吾有以待之」,備戰、能戰,才能不畏戰。

黃珊珊認為,政府應以台灣民眾利益為第一優先選項,絕不挑釁求戰,持續維持兩岸溝通管道,化解任何可能的危機與風險;和平需要付出代價,不可能從天上掉下來,「台灣自主、兩岸和平」是台灣民眾黨的基本立場。