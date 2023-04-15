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就安委員批勞動部審查不符程序正義 「先上車、後補票」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上因就業安全基金補助問題，遭立委批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。本報資料照片
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上因就業安全基金補助問題，遭立委批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。本報資料照片

勞動部以提升「勞工福祉」名目，動用三千萬元就安基金補助高市府舉辦廿五淑女周年紀念活動，引發爭議。有就安基金委員透露，勞動部未經就安基金管理會同意，逕自擬定補助作業要點，且經勞動部初步審查各縣市提案後，才拿到會議上要就安委員「畫押」，無疑是「先上車、後補票」，不符合程序正義。

勞動部日前透過聲明稿說明補助緣起，是去年十一月廿三日的會議上，有就安委員提出臨時動議討論，並經會議決議同意，目的是讓社會大眾了解性別工作平等法通過至今的意義、彰顯女性勞動價值。

不過，有就安委員透露，當時大家都認同彰顯女性勞動價值的意旨，所以決議通過，但對於補助金額、運用方式，並未多加討論。直到今年三月一日的會議，委員們才知道勞動部已在去年十二月訂定補助作業要點，不但地方政府已完成提案，勞動部也完成初步審查。

進一步檢視六縣市提案計畫，拿到三千萬補助的高雄市洋洋灑灑寫了十三頁，拿六百萬的屏東縣寫了八頁，提了兩項計畫的嘉義縣政府寫了六頁，補助一百多萬元，其餘只拿到十幾、廿幾萬的新竹縣、彰化縣、嘉義市都只寫了四頁。該名就安委員表示，其他縣市計畫一看就很隨便，且委員們也都注意到各縣市補助金額懸殊。

另一名就安委員說，勞動部當時僅簡列各縣市提案、經費表格，遭幾名委員質疑行程流程太過簡略。有委員也提到，補助要點未經委員會討論就擅自發佈，委員們即便紛紛提醒行政程序不完備，勞動部也承認，委員們也只能勉為同意。

勞動部官員強調，後續皆依照就安基金程序辦理，核發補助金額是依照各縣市政府提案審核，不是由勞動部分配，只是縣市計畫規模有大有小，金額才有差異。

勞動部 高雄市 屏東縣

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