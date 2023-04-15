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新聞眼／長年弊端 勞長應認真面對
勞動部就業安定基金原本是為促進國民就業與勞工福祉，但近年就安基金成為政府各部會的「小金庫」早已是公開祕密。二Ｏ一四年勞動部前部長潘世偉因桃色緋聞下台，但潘隨後大爆料，暴露就安基金成政府提款機的陋習。
潘世偉曾經在臉書上表示，「他們知道預算編列與使用的方式，如何拿捏隱藏性的資源，作為自己的小金庫，然後利用自己人，把程序合理化，當然最後就是可以達到美其名為公，實際上卻是為私的目的。」其實潘世偉暗指的就小金庫，即是就安基金。
事隔多年，如今再度爆出勞動部移用基金巴結縣市首長，部長許銘春被質疑時，還委屈地淚灑國會，可見就算政黨輪替，問題是藍規綠隨，絲毫沒有獲得解決。不受國會監督，也沒獲利限制，全由「就業安定基金管理委員會委員」來監督管理，表面上看似有第三方的公正客觀，但成員皆是由勞動部聘任，足見勞動部其實獨攬大權。
最惡名昭彰的莫過於二○一二年，勞動部的前身勞委會即動用就安基金找來律師控告三百名關廠工人，升格後的勞動部二○二○年故技重施，用就安基金支應與國道收費員打官司的律師費。
就安基金的不透明始終沒有解決，立法院預算中心在二○二○年就作成報告，顯示基金預算書中未詳列重要計畫的名稱與預算配置，細節令人霧裡看花，也難怪在疫情肆虐期間，基金又成了政府名正言順的提款機，也無人置喙。
面對就安基金長年來的弊端，許銘春不該哭，也不要只會哭，更不要說不幹就不幹，而是要認真面對問題，才是全體勞工期待的勞動部長。
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