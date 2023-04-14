獨／就安基金獨厚高市府惹議 就安委員批勞部「先上車後補票」

勞動部以提升「勞工福祉」名目，動用3000萬就安基金補助高雄市政府舉辦25淑女周年紀念活動，日前遭綠委質詢拍高雄市馬屁，勞長許銘春更淚灑怒嗆走人，勞動部事後僅以聲明稿強調，總共補助6縣市、7支計畫，非獨厚高雄。但有就安基金委員透露，勞動部未經就安基金管理會同意，逕自訂立補助作業要點，且勞動部已先審查各縣市提案，才拿到會議上要就安委員們畫押背書，遭在場逾半數委員質疑不符合程序正義，該委員更直指，勞動部此舉無疑是「先上車、後補票」。

就安基金管理會今年3月初通過補助地方政府辦理推展女性勞動計畫，動用4000萬就安基金，其中高雄市政府獨拿3000萬。勞動部聲明稿說明，緣起於去年11月23日的會議上，有就安委員提臨時動議，並經會議決議同意，目的是為讓了社會大眾瞭解性別工作平等法通過至今的意義，並彰顯女性勞動價值，12月26日通函各地方政府可提案申請，各縣市提案後，再提報今年3月1日的就安基金管理會會議通過。

一名就安委員說，當時委員們都很認同彰顯女性勞動價值的意旨，所以決議通過，對於補助金額、運用方式並未多加討論。直到3月1日的會議，委員們才知道勞動部早在12月26日訂定「就業安定基金補助直轄市及縣市政府辦理推展女性勞動計畫補助作業要點」，不但地方政府已經完成提案，勞動部也已經完成初步審查。

進一步檢視6縣市提案計畫，拿3000萬補助的高雄市洋洋灑灑寫了13頁計畫書，拿600多萬的屏東縣寫了8頁，提兩支計畫的嘉義縣寫了6頁，補助100多萬，其餘只拿到10、20幾萬的新竹縣、彰化縣、嘉義市都只寫了4頁。該名就安委員笑說，勞動部的補助作業要點、其他縣市的計畫一看就很隨便，且委員們也都注意到各縣市補助金額懸殊，與會委員幾乎一面倒提出質疑。

另一名就安委員則說，勞動部當時僅簡列各縣市提案、經費表格，遭幾名委員質疑行政流程太過簡略，有委員當場要求勞動部做詳盡說明，並詢問勞動部補助金額是否超出縣市政府提案的金額，也有委員關心補助經費是匡列於就安基金原有的地方政府分配款，還是額外編列預算。

對於勞動部聲明稿指，該補助案經就安基金委員會同意，有委員認為，補助要點未經委員會討論就擅自發佈，開放讓地方政府申請，等到開會時早已成定局，委員們即便紛紛提醒行政程序不完備，勞動部當場也承認不足，最後委員也只能勉為同意。該委員還說，勞動部已經不是第一次先上車、後補票，過去也曾先執行計畫，再回頭報備。

勞動部官員強調，11月有就安委員提臨時動議後，後續皆依照就安基金程序辦理，核發補助金額是依照各縣市政府提案審核，不是由勞動部自行分配，只是有的縣市計畫規模大、有的規模小，補助金額才有差異。該官員說，各縣市提案目前的已完成審核，陸續進行回覆作業，其中，核給高雄市政府的經費為高雄實際支出的95%，總額上限為3000萬。