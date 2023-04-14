就安基金用途惹議 立委邱臣遠：易成政策買票工具

勞動部長許銘春日前在立法院衛環委員會質詢時，遭民進黨立委楊曜質疑就安基金獨厚高雄，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今天被問及此事，他表示，這兩年受疫情影響，各行各業都需要補貼，就安基金容易成為執政黨「政策買票」的工具。

邱臣遠認為，就業安定基金使用範圍廣泛，只要與基金宗旨及年度計畫沾上邊的活動都在支出範圍，所以容易變相成為執政黨小金庫，獨厚執政黨執政縣市。

邱臣遠表示，就業安定基金是勞工權益，執政黨應該特別審慎使用，避免錢沒有花在刀口上，但基金卻已經將近乾涸的窘境，且陷入政府以公務預算補貼的惡性循環，違背基金成立宗旨。

邱臣遠表示，基金從前年初590億規模，三年透支近300億，到今年底恐怕只剩下291億元；以今年度為例，預算收入275.3億元，支出預算卻編列372.9億元，確實有浮濫支出情形。

邱臣遠指出，從今年預算可以看出安定基金已經連續三年入不敷出，補助當然應該特別嚴謹，並應做到公平，否則當然容易受到外界質疑。例如提供各縣市政府申請辦理「推展女性勞動計畫」3,936.5萬元，民進黨執政縣市補助就佔了98.67％，高達3,884萬3,456元，高雄市更占了80.6％、而其他三個縣市只有52萬元，占1.33％。