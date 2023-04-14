許銘春遭疑獨厚高雄 王婉諭：就安基金濫用前科累累

民進黨立委楊曜日前在立法院衛環委員會質詢時，質疑勞動部長許銘春用3000萬元就安基金補助高雄活動，是拍高雄市長陳其邁馬屁，引發熱議。

時代力量主席王婉諭今天被問及此事，她表示，自己認同許銘春對此事的理解，25淑女事件與勞動議題息息相關，並非單純交通事故，要辦理相關紀念活動也不是問題。但問題在於，「濫發補助前科累累的就業安定基金，適合補助這樣的活動嗎？」

王婉諭指出，勞動部就安基金用途涵蓋「促進國民就業」、「提升勞工福祉」、「外籍勞工管理」及「勞工權益扶助」等四大宗旨。當初審核補助案的就安基金管理會，在高雄市工會背景的委員提案下，以符合「提升勞工福祉」為由，同意與高雄市政府合辦彰顯女性勞動價值等推廣活動。

王婉諭指出，審核會議後，勞動部就核定了4000萬元就安基金，提供各縣市政府申請辦理「推展女性勞動計畫」，其中高雄市的計畫案就高達3000萬，占這筆款項八成，難免令人質疑勞動部「先射箭，再畫靶」。

王婉諭表示，就安基金過去有多次濫用紀錄，甚至被稱為勞動部的「暗黑金庫」，本來應該捍衛勞權的勞動部，竟然用就安基金控告弱勢的勞工，帶頭霸凌勞權，離譜且令人難以接受。

王婉諭指出，2012年當時還沒升格為「部」的行政院勞工委員會，動用就安基金2000萬元左右，找了80個律師，控告三百名關廠工人。2020年，勞動部動用就安基金支應與國道收費員打官司的律師費，聲稱可以「提升勞工福祉」，被時代力量和朝野立委抓包後，許銘春才承諾不再支應訴訟費。

王婉諭指出，除了濫用問題外，就安基金為了支應疫後紓困、勞工生活補貼等項目已連年超支，在這種情況下，她實在難以理解，為什麼勞動部還有餘裕補助和業務沒有直接關連的活動。

王婉諭說，她不認同楊曜的部分說明和方式，但許銘春沒有完全回應這些質疑，也讓她覺得遺憾；還是希望各界能以理性方式，認真看待就安基金的使用情況。