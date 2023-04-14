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道交條例三讀 提案立委邱臣遠將持續追蹤

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠去年12月舉行記者會表示，蔡政府執政，尤其蘇貞昌上任行政院長後道路安全迅速惡化，未來全年死亡人數恐突破3000人。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠去年12月舉行記者會表示，蔡政府執政，尤其蘇貞昌上任行政院長後道路安全迅速惡化，未來全年死亡人數恐突破3000人。圖／聯合報系資料照

立法院今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠呼籲，政府應從工程面、教育面及執法面，三個層面對治。

邱臣遠表示，台灣交通惡化，被NCC指為「行人地獄」，因此這次他提出的修法包括第二十一條，提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則；第四十三條，提高危險駕駛罰鍰上限、延長吊扣汽車牌照期間，並加重因而致人受傷或死亡的刑責；第五十六條之一，提高為一兩階段開車門肇事罰鍰，並將肇事責任回歸行為人本身；並於第八十六條，新增蛇行、變換車道的危險駕駛樣態及提高罰則，並且都獲得審查納入。

邱臣遠指出，從台灣道路交通死亡人數及肇事統計分析，可以發現主要集中在65歲以上老人及18到24歲青年族群。此外，大貨車肇事也特別嚴重，因此在執法上應該特別重視對於行人保護與駕駛習慣的要求，這次道交條例是多年來最大幅度的修正，希望交通部再接再厲，繼續推動道交3E工程。

邱臣遠說，肯定交通部呼應他的要求，已著手推動「道路交通安全基本法」，並將在下周召開公聽會。

民眾黨立委邱臣遠（右）去年12月舉行記者會表示，蔡政府執政，尤其蘇貞昌上任行政院長後道路安全迅速惡化，未來全年死亡人數恐突破3000人。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠（右）去年12月舉行記者會表示，蔡政府執政，尤其蘇貞昌上任行政院長後道路安全迅速惡化，未來全年死亡人數恐突破3000人。圖／聯合報系資料照

邱臣遠 立法院 交通部 行人地獄

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