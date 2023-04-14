朱立倫巧遇乳癌名醫侯明鋒 向AIT處長介紹侯友宜之兄

侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。
記者韋麗文／攝影" title="國民黨主席朱立倫（右二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左二）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等（左三）餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。
侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。
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侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。
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