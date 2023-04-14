快訊

哈日族注意！交通費恐增加 JR Pass今年10月預計漲價65%

群益證發重訊 否認「凱基證將併群益證」

朱立倫巧遇乳癌名醫侯明鋒 向AIT處長介紹侯友宜之兄

聯合報／ 記者韋麗文／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（左二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等多位駐台代表餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。記者韋麗文／攝影
國民黨主席朱立倫（左二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等多位駐台代表餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。記者韋麗文／攝影

國民黨主席朱立倫今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒

侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅等多位代表介紹，侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。

國民黨主席朱立倫（右二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左二）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等（左三）餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。</p><style> /*.innity-apps-underlay-ad {z-index: 34 !important; }*/ .innity-apps-underlay-ad ~ .header {z-index: 35;} .innity-apps-underlay-ad ~ .main-content .inline-ads { background: transparent;} #eyeDiv ~ .footer{ position: relative; z-index: 2;} /* sizmek_underlay 投遞調整置底 z-index 權重 */ .article-content__abbr__text {display:inline-block;} /* to be remove */ </style> <!-- /129853887/udn.com/2_News/3_News-Mobile/4_News-Mobile-a02 ※Mobile文中大佈告_3000x250※--> <div class='inline-ads'> <div class='udn-ads udn-ads-300x250 udn-ads--mobile' id='ads-inline'> <script> googletag.cmd.push(function() { googletag.display('ads-inline'); }); </script> </div> <div id=

侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。

記者韋麗文／攝影" title="國民黨主席朱立倫（右二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左二）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等（左三）餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。

侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。

記者韋麗文／攝影">

國民黨主席朱立倫（右二）今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（左二）、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等（左三）餐敘，會後巧遇新北市長侯友宜的哥哥侯明鋒（右二）。

侯明鋒是高雄醫學大學外科教授、國內乳癌權威，朱立倫親切的與侯明鋒打招呼，並特別向孫曉雅、馬嘉博等多位代表，介紹侯明鋒是侯友宜的二哥，同時也是乳癌名醫，氣氛融洽。

記者韋麗文／攝影

侯明鋒 朱立倫

延伸閱讀

AIT處長孫曉雅攜夫遊林家花園 侯友宜留言了

侯友宜被徵召有4大優勢 學者曝：民調支持度會有一波慶祝行情

黃健庭稱侯友宜最強卻改口 綠委批：朝三暮四讓人不信任

【即時短評】選舉像愛情 侯友宜沒時間等了

相關新聞

擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元

為洗刷國外媒體指稱「行人地獄」汙名，立法院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，將汽車不禮讓行人最高處360...

影／與台中松鶴文健站長者共進午餐 蔡總統：我們都會老

蔡英文總統今抵達台中市，第二站來到和平區松鶴文健站，進場受到長者以泰雅族歌謠歡迎，場面熱絡。蔡英文致詞強調「我們都會老」...

執行死刑期限公投提案 中選會：應先舉行聽證釐清徵點

針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會今天下午發布新聞稿表示，該公投提案經審議，認為應先舉行聽證...

朱立倫巧遇乳癌名醫侯明鋒 向AIT處長介紹侯友宜之兄

國民黨主席朱立倫今受邀與美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、紐西蘭商工辦事處代表馬嘉博（Mark Pearson）等餐敘，...

蔡英文與6位客家青年閉門座談 肯定年輕人返鄉服務

蔡英文總統今到台中市，行程從市區到山城，馬不停蹄。今天下午3點多，蔡抵達台中客家故事館，閉門與6名返鄉客家青年座談，青年...

立院三讀通過！惡意逼車、國道迴車倒車最高罰3.6萬元

立法院會今天三讀通過修正道路交通管理處罰條例部分條文，不僅增加高速公路違規迴車、倒車、逆向駕駛等危險駕駛樣態，也加重危險...

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦