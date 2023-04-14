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執行死刑期限公投提案 中選會：應先舉行聽證釐清徵點

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會今天舉行委員會審議後，認為應先舉行聽證必要，以釐清相關徵點。圖／本報資料照片
針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會今天舉行委員會審議後，認為應先舉行聽證必要，以釐清相關徵點。圖／本報資料照片

針對台灣百合公義協會理事長徐紹展領銜提出的死刑公投提案，中選會今天下午發布新聞稿表示，該公投提案經審議，認為應先舉行聽證必要，以釐清相關徵點。

中選會今天召開委員會議，審議徐紹展領銜提出的「您是否同意增訂監獄行刑法第145條第2項:『死刑之執行，應於諭知死刑之判決確定後6個月內執行完畢。除法律另有規定外，不停止執行』。」

依據公民投票法第10條第3項規定：「主管機關於收到公民投票提案或補正之提案後，應於六十日內完成審核。經審核有下列情事之一者，應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，屆期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。

中選會說明，全國性公民投票適用項目包括法律複決、立法原則創制以及重大政策創制或複決，該提案非全國性公投適用事項；提案內容不能瞭解其提案真意等規定，依照前項規定命補正者，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人之領銜人進行必要之補正。

死刑 中選會 公投

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