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影／與台中松鶴文健站長者共進午餐 蔡總統：我們都會老

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影

蔡英文總統今抵達台中市，第二站來到和平區松鶴文健站，進場受到長者以泰雅族歌謠歡迎，場面熱絡。蔡英文致詞強調「我們都會老」，她上任後重視長照推動，全國文健站從121站增為481站，經費從1億增為12億元，仍持續推動，要照顧更多長輩；隨後蔡與部落長輩共進午餐，歡笑聲不斷。下午接續照訪國軍麗陽營區、台中客家故事館，行程相當緊湊。

今天中午，蔡英文在原民會主委夷將．拔路兒(Icyang．Parod)、台中市原民會主委楊馨怡等人陪同下抵達松鶴文化健康站，文健站長者以泰雅歌謠歡迎總統到訪，照服員松黃惠英與部落長者分享，在文健站能與同好互相交流，讓老年人生不無聊，每天都要到文健站報到，敘敘舊。

「我們都會老！」蔡英文致詞強調，上任以來長照是政府重要施政目標，長輩照顧好，年輕人就可以努力打拚，對社會來說，長照是整個國家重要的安全體系之一。

蔡提到，剛任總統到花蓮部落拜訪，尊敬的一名頭目告訴她，「我需要長照」，讓她了解無論多強壯的人，老了也需要長照照護，因此她相當重視。尤其，原鄉需求相當大，年輕人外移都市工作，部落長輩需要人照顧，此時政府就相當重要。

蔡進一步指出，任內全國文健站從121站成長到481站，原鄉地區有八成村里有文健站，服務1.5萬名長輩，創造1200多個工作機會，讓許多青年返鄉服務長輩，藉此了解原鄉風俗習慣、傳承部落文化與語言。

未來，她會繼續推動，並透過前瞻基礎建設計畫特別預算，從每年1億元增加到12億元經費，讓長輩更加舒適。中午，蔡英文與部落長者一起用餐，體驗部落營養午膳。

隨後，蔡英文前往泰好玩參與部落遊程，泰好玩是原民會百萬創業計畫輔導的團隊，結合泰雅族傳統文化及松鶴部落自然景觀，規劃近山、近水等多樣的部落遊程。

返鄉創業青年賴淑娟向蔡英文導覽解說，介紹泰雅族傳統文化故事、建物特色及文創商品，並致贈總統泰雅族傳統服飾及吊飾；蔡英文肯定青年返鄉創業，鼓勵遊客到訪部落旅遊，支持部落經濟產業。

至於都會地區原住民希望文健站更加普及，夷將．拔路兒表示，全台中市有23站，早期確實只設置在和平區，經族人健益與工作地點改變，目前和平區設有12站、台中市區陸續增置11處文健站，讓城鄉沒有差距。

蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達和平區松鶴文健站，與長者互動。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達和平區松鶴文健站，與長者互動。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程，聆聽表演。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第三站到泰好玩參與部落遊程。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第二站來到和平區松鶴文健站，中午與長者共進風味午餐。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達台中市，第二站來到和平區松鶴文健站，中午與長者共進風味午餐。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達和平區松鶴文健站，與長者互動。記者林佩均／攝影
蔡英文總統今抵達和平區松鶴文健站，與長者互動。記者林佩均／攝影

蔡英文 長照 泰雅族

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