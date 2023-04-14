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擺脫行人地獄！立法院三讀通過道交條例 未禮讓行人最高罰6000元
為洗刷國外媒體指稱「行人地獄」汙名，立法院會今天三讀通過道路交通管理處罰條例部分條文修正案，將汽車不禮讓行人最高處3600元罰鍰提高至6000元；另外，民眾檢舉交通違規項目也放寬，若在人行道、行人穿越道、快車道臨時停車等違規行為，可向警政機關檢舉。
現行汽車不禮讓行人，處1200元至3600元罰鍰，為改善行人安全，近期警方展開擴大取締，若駕駛不禮讓行人，警方將直接以最高的3600元開罰。立法院會今天通過道路交通處罰條例部分條文修正案，將最高罰鍰提高6000元。
另外，為避免增添警力負荷，現行「道路交通管理處罰條例」第7條之1，正面表列46項民眾可檢舉交通違規項目，但人行道違規停車、車輛轉彎時不禮讓行人優先等違規情節。
新法擴大民眾可以檢舉交通違規項目，包括民眾發現在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道等11項違規臨時停車，可向警政機關檢舉，希望改善交通安全，提升行人路權。
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