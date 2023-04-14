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中對台貿易壁壘調查 藍批王美花無能、狀況外

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
大陸商務部12日表示就台灣對大陸貿易限制措施展開「貿易壁壘調查」。（中新網）
大陸商務部12日表示就台灣對大陸貿易限制措施展開「貿易壁壘調查」。（中新網）

中國商務部日前宣布將針對台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，國民黨發言人呂謦煒今表示，經濟部長王美花竟「一問三不知」，對此事說是「看新聞才知道」，根本是無能、狀況外，對於兩岸貿易問題，民進黨政府以意識形態治國，導致「政治掛帥、政策無能」，使彼此敵意升高，已毫無協商解決問題的平台，「蔡政府錯誤兩岸政策的惡果要由全民承擔？」

呂謦煒指出，據媒體報導，台灣單方面禁止大陸 2455 項產品進口，已嚴重違反世界貿易組織(WTO)規範，若之後走到 WTO 的爭端解決機制，有專家認為仲裁結果台灣必輸，部分產業和農業品項恐將被對岸碾壓，然而無論是經濟部或農委會，卻無超前佈署作為，只能放任事態逐漸惡化。

呂謦煒並質疑，現民進黨又改口稱願意與大陸「不設前提磋商」，可是蔡政府已與大陸斷絕官方互動，又無能建立對話管道，如何能「不設前提磋商」？或者只是喊給民眾看而已？

呂謦煒強調，國民黨馬政府時期與大陸簽訂的ECFA，民進黨過去為了政治鬥爭而批評是「糖衣毒藥」，執政後卻搶著要，還呼籲大陸不要片面斷絕，可見民進黨心繫的不過是一黨選舉之私，而非全民民生福祉。

呂謦煒指出，強烈呼籲民進黨不該為政黨私利犧牲國人經濟利益，改善兩岸關係才能讓台灣利益最大化，也呼籲民進黨政府不要執迷不悟，不要再用兩岸對抗的仇恨情緒造就政黨的選舉利益，不要因執政無能而損害台灣人民福祉。

民進黨

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