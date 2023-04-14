勞動部就業安定基金成提款機？綠委：如何監督可討論

民進黨立委楊曜前天在立法院針對勞動部動用就業安定基金，補助高雄市府3000萬在旗津勞動女性紀念公園舉辦春祭典禮，楊曜批部長許銘春「拍陳其邁馬屁」。就業安定基金宛如各部會與縣市「提款機」，對此民進黨立委表示，基金用途只要合法就沒問題，如何監督可以討論，但不應以政治角度擴大解讀。

楊曜日前在立法院衛環委員會質詢時，質疑勞動部動用就安基金補助高雄市活動是拍陳其邁馬屁，許銘春為此淚灑立法院，還一度怒嗆「不幹了」。

楊耀表示，據就業安定基金管理會第105次會議紀錄，勞動部於同意高雄市活動後，才在去年12月26日新增補助作業要點，要求全國各縣市需在一個月內提出推展女性勞動計畫，逾期不受理，這樣「先射箭再畫靶」是否符合法制。他也質疑，總經費為4000萬，高雄獨得3000萬，剩下的1000萬施捨給其他縣市，這樣的經費分配是否合理。

民進黨高雄立委賴瑞隆表示，旗津勞動女性紀念公園舉辦春祭活動，是過去勞工的歷史事件，具有歷史與推動紀念勞工的背景，他個人認為推廣相關活動合理，但也尊重各界的看法。

賴瑞隆說，就業安定基金的用途、運作要依照規範使用，也該受到監督，但是不應該以政治的角度擴大解讀，以免讓就業安定基金失焦，也可能缺乏彈性。民進黨立委許智傑說，只要安定基金的使用合法就沒有問題，如何監督可以討論。