要陳其邁勿忘辛苦勞工 國民黨高市黨部：檢討就安基金運用

高雄市長陳其邁昨日公開聲援在立法院落淚的勞動部長許銘春，國民黨高市黨部表示，高雄市從1月至今有3名勞工因為工安意外喪命，呼籲陳其邁不要只記得聲援動用就安基金的許銘春，忘了用生命付出代價的基層勞工。此外，就安基金要應用在勞工的就業協助，應重新檢討使用方式，確實造福辛苦的勞工朋友。

國民黨高市黨部指出，今年1月以來，1月鳳山區發生工地勞工從高樓墜下身亡，2月三民區工地吊車傾斜倒塌致2人受傷、仁武區鷹架倒塌勞工一死一傷，3月份小港區吊車傾倒，到昨上午小港再度發生勞工與吊車架、板模墜落地面而身亡。

市黨部批評，高雄市陸陸續續發生多起工安意外，3月底勞工局才由局長率隊做勞檢，短短不到半個月又發生憾事，市府未盡到監督管理之責，另也質疑，所謂的勞檢工作到底是否有真正的落實檢查到位，如果有確實，為什麼短短幾天就發生悲劇？

市黨部呼籲，就安基金真正的目的是在勞工的就業協助上，應重新檢討就安基金的使用，讓經費能確實造福辛苦的勞工朋友。此外，市府應盡速檢討勞檢工作、啟動工安健檢，別再讓憾事一再上演，還給基層勞工朋友一個安全的工作環境。

勞動部長許銘春今天中午原預計參加南科高雄園區「職業安全衛生多體感延伸實境XR場域」合作宣言，但後來未出席，改由次長李俊俋出席簽署。