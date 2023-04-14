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就安基金給高市三千萬 藍委批偷跑：勞動部疏失應說明

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上因就業安全基金補助問題，遭立委批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。本報資料照片
勞動部長許銘春（圖）12日在立院衛環委員會上因就業安全基金補助問題，遭立委批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚。本報資料照片

勞動部以就業安定基金補助高雄市3千萬辦活動，民進黨立委楊曜質疑勞動部長許銘春「拍高雄市馬屁」、「先射箭再畫靶」，現基金更被外界質疑成為「小金庫」。

國民黨立委林為洲表示，楊曜沒說錯，因就安基金委員會先提案要補助高雄活動，接著才提出補助作業要點，對其他縣市不公，且是違反依法行政的疏失，勞動應出面說明。

林為洲指出，楊曜並沒有「冤枉」許銘春，因為去年11月就安基金委員提出臨時動議要補助高雄市，但12月才提出補助作業要點，若還沒有要點，有何依據去補助？顯然有違反依法行政原則的疑慮，他認為是「偷跑」，是勞動部的疏失。

林為洲表示，偷跑說好要補助高雄後一個月，才依作業要點請全台各縣市提計畫，又限時一個月內，包括新竹縣在內的其他縣市匆匆提案，也才共獲一千萬元補助，公平性也有問題。

林為洲指出，就業安定基金若要補助，應明列要點，依法管理，若之前都沒要點，「不就是幾個委員說了算？」，且就安基金是全國性質，對於用途都應明定規範管理。

林為洲也表示，就算就安基金屬非營業基金，也不是說立法院監督不到，只是一般會把重點放在更大規模如勞保基金，較小型基金通常都是信任管理部門，不過現在既然出現疏失，勞動部就應該出面說明，對於運用及補助方式也要有公平規範。

林為洲 勞動部 高雄市

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