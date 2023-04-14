蔡總統視導空軍第三聯隊 承諾繼續提升軟、硬體設施
蔡英文總統今天上午前往台中視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，感謝國軍堅守崗位，守護國家安全，並表示，未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練，希望大家持續精進能力。
蔡總統抵達後，先聽取第三聯隊長吳杏「任務簡報」，並至警戒室現地了解任務整備情形，最後也頒發加菜金，感謝官兵們的辛勞付出。蔡總統致詞時表示，這段期間因應中國軍演，「大家都辛苦了」，空軍第三聯隊擔負捍衛領空使命，另外也派遣天駒部隊輪駐馬公，進行防空攔截及聯合作戰任務，在清泉崗基地的警戒室，24小時都有飛官輪值，做好立即升空的準備。
蔡總統說，今天她來這裡，除了要感謝弟兄姊妹堅守崗位，守護國家安全，更要為辛苦的任務人員加油打氣，「只要我們團結一致，就能讓國人安心，更讓世界看見我們守護國家的決心」。
蔡總統表示，過去幾年，為了提升國軍戰力，第三聯隊所有的IDF A/B型戰機已經提升為C/D型戰機，強化了制空、防空作戰的任務能力。未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練。
蔡總統說，大家都是國軍的重要戰力，希望能持續精進能力，也再次感謝大家的努力和付出，繼續加油。
【中央社／台北14日電】
總統蔡英文今天上午前往台中視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」表示，這段期間因應中國軍演，大家都辛苦了。感謝國軍堅守崗位，守護國家安全，並表示，未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練，希望大家持續精進能力。
總統上午國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、空軍副司令孫連勝、第五作戰區指揮官李兆明等人陪同下到台中視導「空軍第三戰術戰鬥機聯隊」，隨後，總統府發布新聞稿說明。
總統抵達後，先聽取第三聯隊長吳杏「任務簡報」，並至警戒室了解任務整備情形，最後也頒發加菜金，感謝官兵們的辛勞付出。
總統致詞時表示，這段期間因應中國軍演，大家都辛苦了。空軍第三聯隊擔負捍衛領空使命，另外也派遣天駒部隊輪駐馬公，進行防空攔截及聯合作戰任務。在清泉崗基地的警戒室，24小時都有飛官輪值，做好立即升空的準備。
總統說，今天來這裡，除了要感謝國軍堅守崗位，守護國家安全，更要為辛苦的任務人員加油打氣。她要告訴大家，只要團結一致，就能讓民眾安心，更讓世界看見守護國家的決心。
總統提到，過去幾年，為了提升國軍戰力，第三聯隊所有的IDF A/B型戰機已經提升為C/D型戰機，強化了制空、防空作戰的任務能力。未來會繼續提升軟、硬體設施以及加強人員訓練。
總統強調，大家都是國軍的重要戰力，希望能持續精進能力，也再次感謝大家的努力和付出，「我們繼續加油」。
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