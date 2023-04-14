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台南88槍擊案王文宗被起訴 綠委：暗黑勢力就是國民黨

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台南學甲去年選前發生88槍槍擊案，台南地檢署今天偵結，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗、「紅龜」洪政軍等8人。圖／本報系資料照片
台南學甲去年選前發生88槍槍擊案，台南地檢署今天偵結，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗、「紅龜」洪政軍等8人。圖／本報系資料照片

台南學甲去年選前發生88槍槍擊案，台南地檢署今天偵結，起訴學甲慈濟宮董事長王文宗、「紅龜」洪政軍等8人。由於王文宗過去與藍營關係密切，民進黨立委狂酸國民黨，先前一直拿民進黨台南「黑金」做文章，結果證明國民黨抹黑民進黨，地方最深層的「暗黑勢力」就是國民黨。

民進黨台南立委林俊憲表示，藍營先前一直講台南槍擊案、黑金，但其地方最深層的暗黑勢力就是國民黨，王文宗被起訴，證明國民黨只是用政治口水抹黑民進黨。

林俊憲表示，掃除黑金每個政黨都有責任，但國民黨在各縣市都有黑金勢力盤據，許多國民黨籍的縣市議長都是黑道出身，「國民黨是最沒有資格講反黑金的政黨」。

民進黨立委許智傑說，國民黨過去一直炒作台南槍擊案，結果現在證明幕後藏鏡人是國民黨。立法院昨天初審通過「排黑條款」，並非針對任何政黨，杜絕黑金是全民共識，也是朝野政黨必須一起思考的重要議題。

國民黨 台南 民進黨

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