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道交條例修法 時力籲恢復民眾檢舉人行道、行穿道違停

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院會今天處理道路交通管理處罰條例部分修正草案，時代力量黨團主張，恢復民眾檢舉「人行道、行人穿越道」違停車輛。記者林縉明／攝影
立法院會今天處理道路交通管理處罰條例部分修正草案，時代力量黨團主張，恢復民眾檢舉「人行道、行人穿越道」違停車輛。記者林縉明／攝影

立法院本次院會排定處理「道路交通管理處罰條例」修正草案，時代力量立法院黨團於院會處理前表達訴求，主張恢復民眾檢舉「人行道、行人穿越道」違停車輛，並將交通教育、工程一併進行改革，讓台灣早日擺脫行人地獄的國際汙名。

時力立委陳椒華指出，執政黨為減輕警方壓力，大幅限縮民眾交通檢舉，但基層員警開單案件沒減反增，時力主張此次修法恢復民眾檢舉人行道、行人穿越道違停車輛，並將消防栓前後10公尺內臨時停車及尾隨救護車緊急車輛，因嚴重引響道路交通及救災安全，均予納入檢舉項目。

據統計全國1437萬人領有汽車駕駛執照者中，依現行規定有約218萬人無機車駕照可騎乘輕型機車，然而交通部認為規定行之多年，推論目前已持汽車駕駛執照者如有騎乘輕型機車需求，應已有多年駕駛輕型機車之經驗。

時力立委王婉諭質疑， 交通部思考道路安全的論點，到底應建立在不應擾民的基礎，還是優先回歸「安全」才是最重要的考量，應慎重評估「落日條款」的必要性，這不是單純的法律朔及既往，而是基於公益目的，讓民眾持續的用路安全得到確保。

時力立委邱顯智表示，院版計點制度將發生吊扣、吊銷駕駛執照的效果，而民眾普遍使用駕照滿足日常工作、家庭經濟的基本需求，若採用院版的計點制度，形同將「什麼樣的行為會被記點、記多少點」，讓渡給行政機關恣意決定，削弱對人民的權利保障。

邱顯智說，攤開過去道交修法歷程，修法頻率著實不低，表示立法院一直持續回應社會各界的訴求，但在立法上須更謹慎，加以區分違規態樣與觸犯者的違規事由，才能有效遏止交通意外與悲劇的發生。

人行道 立法院 駕照

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