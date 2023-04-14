外交官墜樓案 藍營指駐聖保羅處長是「巴西謝長廷」

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，被家屬質疑背後原因不單純，僅管外交部已表明，將派調查團赴巴西調查，但前台北市議員羅智強痛批駐聖保羅辦事處處長馮光中是「巴西謝長廷」，認為全案像是蘇啟誠案翻版，要求馮光中立即回台說明。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏日前不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。

外交部13日舉行例行記者會，對於媒體提問，外交部發言人劉永健表示，外交部已計劃組成調查團前往巴西，將針對駐地館舍修繕、經費使用，以及內部工作人員管理進行調查。

然而，台北市議員應曉薇與羅智強今於台北市議會舉行記者會，先是認為外交部遲至現在才要派出調查團，為時已晚，指控馮光中已在巴西「湮滅證據」，並認為就算調查團遠赴巴西調查，所得到的資料都是由辦事處提供，到時等於是「照單全收」辦事處的說法，難以取得真相。

應曉薇則進一步質疑，認為整起案件仍與「駐聖保羅辦事處職務宿舍整修工程」有關，指辦事處官邸是在20年前，以30萬美元購買，現在頂多賣40萬美元，辦事處卻花費近40萬美元裝修，價格相當不合理；另外，外交部雖然澄清相關預算已在王之化到任前結案，但應曉薇秀出王之化與馮光中的對話紀錄，稱直到今年2月，兩人仍在討論整修工程的進度，可見外交部的訊息並不準確，認為王之化墜樓與官邸修繕案的核銷未必脫鉤。

應曉薇並公布爆料錄音檔，內容為馮光中與官邸修繕承辦廠商的對話，錄音日期為今年2月3日，顯示外交部雖然稱該案在去年5月驗收、6月結案，但到了今年依舊是進行式。

羅智強則在記者會中怒稱馮光中是巴西謝長廷，認為本案與當初蘇啟誠案雷同，指駐日代表謝長廷也說駐大阪辦事處前處長蘇啟誠是因有憂鬱症才自殺，如今馮光中在巴西警方的筆錄中也說王之化是患有憂鬱症才墜樓，但王之化過去3年來的健保就醫紀錄，都沒有身心科的就醫紀錄，假如王之化當真沒有憂鬱症，馮光中的說法就是名譽損害。

他也強調，現在都鬧出一條人命了，馮光中還不滾回來，應該立刻回台灣說明，對家屬有所交代。

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