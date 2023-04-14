陳文茜政治獻金被消失？她淡定回「已一腳在棺材內」：流言如浮雲

前台北市議員羅智強13日表示，民進黨攻擊「資深媒體人陳文茜捐款給他，沒有出現在政治獻金裡」一事，他今（14）日又表示，陳文茜致電關心，並告訴他「我已經是一隻腳踏進棺材的人，這些流言對我已如浮雲」，讓他感動的直呼「這就是永遠正能量的陳文茜」。

羅智強13日在臉書發文表示，「上周就有人警告我，民進黨將全面開殺羅智強，要查羅智強水表，在我的政治獻金裡雞蛋挑骨頭，這次把矛頭對準陳文茜，說陳文茜要捐款66666元，為什麼在我政治獻金收入裡看不到？」

羅智強也解釋，「但為什麼陳文茜的捐款，最後沒有進到我的政治獻金帳戶？答案很簡單，我公布競選帳號五天後，就把帳戶關起來了，陳文茜的捐款根本來不及匯款」。

羅智強今日又發文表示，他接到陳文茜致電關心，他道歉「民進黨攻擊我，我不意外，也早有心理準備，但我覺得不捨得、不好意思把文茜姐牽扯進來！」陳則回答「我已經是一隻腳踏進棺材的人，這些流言對我已如浮雲」。

羅智強表示，「聽文茜姐這麼說，我更覺得心疼，文茜姐這些年受病魔折騰，仍不忘關心國事，也一直關心我，即便被我牽累，她也完全不放在心上，第一個想到的是問候我、鼓勵我！

羅智強大讚陳文茜不只是珍惜生活周遭的力量，「不斷把她的力量灌注給更多的人！這就是永遠正能量的陳文茜。謝謝文茜姐的來電，讓我一掃陰霾，勇氣滿滿！」