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國安基金最長護盤結束 鄭文燦：來無影去無蹤 不影響股市

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）上午出席在立法院舉行的「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會。針對國安基金退場是否影響市場，鄭文燦今天表示，「不會」。記者曾吉松／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）上午出席在立法院舉行的「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會。針對國安基金退場是否影響市場，鄭文燦今天表示，「不會」。記者曾吉松／攝影

國安基金昨天拍板退場，結束275天史上最長護盤任務。國安基金退場是否影響市場，行政院副院長鄭文燦今天表示，「不會」，現在經濟股市外資各方面都平穩，委員會決定要退場，退場也會採取「來無影去無蹤」的方式，不會影響到股市。

國安基金昨天退場，進場期間台股累計上漲13.29%，優於多數主要股市，投入金額新台幣545.08億元，位居史上第三高。

鄭文燦表示，國安基金進場退場，時間點的選擇是經過共識決。去年7月，為了消除不必要的市場因素，因此進行護盤。現在經濟股市外資各方面都平穩，委員會決定要退場，退場也會採取來無影去無蹤的方式，不會影響到股市。

立法院昨天初審通俗稱「排黑條款」的過總統副總統選罷法、公職人員選罷法部分條文修正草案。對此，鄭文燦表示，追求更好、更乾淨的政治，是全民共識，尊重朝野政黨在立法院的協商與立法。

國安 鄭文燦 選罷法

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