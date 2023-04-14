陸對台貿易壁壘調查 鄭文燦：政治操作對兩岸貿易不利

中國大陸商務部宣布將對台灣啟動貿易壁壘調查，相較過去陸方單方面給予「惠台措施」，建立兩岸公平正常貿易已成大陸主流聲音。對於大陸這項貿易措施是讓台灣產業受影響，行政院副院長鄭文燦今天表示，把貿易問題政治化，或做政治操作，對兩岸經貿關係的正常往來不利，「既有的機制就能進行，而不需要做這樣的動作」。

鄭文燦表示，兩岸經貿關係希望回到正常的秩序，貿易的糾紛，本來就應該透過雙邊或多邊協商的機制來完成，「把貿易問題政治化或做政治操作，對兩岸經貿關係的正常往來是不利的」。鄭文燦說，既有的機制就能進行，大陸不需要做這樣的動作。

對於大陸在台灣以北空域劃設「禁航區」，鄭文燦說，政府事前已經掌握全盤狀況，也提出抗議，國際社會也非常關切。現在中方在海上與航空採取不同做法，「我們會確保海上跟航空的安全，這是必要的預警措施」。