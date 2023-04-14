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陸對台貿易壁壘調查 鄭文燦：政治操作對兩岸貿易不利

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
行政院副院長鄭文燦（中）上午出席在立法院舉行的「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會。對於中國大陸宣布，即日起將對台灣展開貿易壁壘調查，對此鄭文燦受訪時表示，希望兩岸經貿關係回到正常秩序，把貿易問題政治化或者做政治操作對兩岸往來不利。記者曾吉松／攝影
行政院副院長鄭文燦（中）上午出席在立法院舉行的「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會。對於中國大陸宣布，即日起將對台灣展開貿易壁壘調查，對此鄭文燦受訪時表示，希望兩岸經貿關係回到正常秩序，把貿易問題政治化或者做政治操作對兩岸往來不利。記者曾吉松／攝影

中國大陸商務部宣布將對台灣啟動貿易壁壘調查，相較過去陸方單方面給予「惠台措施」，建立兩岸公平正常貿易已成大陸主流聲音。對於大陸這項貿易措施是讓台灣產業受影響，行政院副院長鄭文燦今天表示，把貿易問題政治化，或做政治操作，對兩岸經貿關係的正常往來不利，「既有的機制就能進行，而不需要做這樣的動作」。

鄭文燦表示，兩岸經貿關係希望回到正常的秩序，貿易的糾紛，本來就應該透過雙邊或多邊協商的機制來完成，「把貿易問題政治化或做政治操作，對兩岸經貿關係的正常往來是不利的」。鄭文燦說，既有的機制就能進行，大陸不需要做這樣的動作。

對於大陸在台灣以北空域劃設「禁航區」，鄭文燦說，政府事前已經掌握全盤狀況，也提出抗議，國際社會也非常關切。現在中方在海上與航空採取不同做法，「我們會確保海上跟航空的安全，這是必要的預警措施」。

鄭文燦 大陸商務部

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