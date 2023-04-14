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網路詐騙猖獗 林右昌拜會Meta盼公私合作打擊投資詐騙

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌（右2）昨率警政署長黃明昭（右1）等人拜會Meta，希望在網路投資廣告實名制法制化前，透過公私協力，共同阻斷投資詐騙。圖／內政部提供
內政部長林右昌（右2）昨率警政署長黃明昭（右1）等人拜會Meta，希望在網路投資廣告實名制法制化前，透過公私協力，共同阻斷投資詐騙。圖／內政部提供

近年網路投資詐騙猖獗，行政院會昨天通過網路投資廣告實名制規範，不讓詐騙集團再冒用名人，也賦予平台業者責任。為從源頭解決問題，內政部長林右昌昨日率警政署長黃明昭等拜會Meta，林右昌表示，希望在網路投資廣告實名制法制化前，透過公私協力，加強投資廣告實名制管理，共同阻斷投資詐騙。

詐騙事件頻傳，行政院會昨通過「證券投資信託及顧問法」第70條之1修正草案，並送交立法院修法，未來立法院修法通過後，非屬證券投資信託事業等業者不得刊登投資相關廣告；網路平台或其他網路傳媒業者，必須落實廣告實名制，且不得刊登違反規定的廣告，若有發現應立即下架。若因刊登違規廣告導致他人誤信或被詐騙受害，也必須負連帶損害賠償責任。

內政部今天發布新聞稿指出，林右昌昨拜會Meta，感謝Meta配合政府打擊詐騙，目前只要警方通報疑似涉詐廣告，經Meta查證屬實，基本都能在一天內下架。

林右昌指出，解決詐騙問題不僅止於後端查緝，要從源頭控管打擊才是根本之道：詐騙集團熟知民眾對社群信任與使用高度依賴，經常透過臉書等社群進行投資詐騙廣告投放，讓民眾誤信受騙，希望透過拜會平台業者，了解在修法完成前，企業如何加強精進投資廣告實名制的審核及管理，徹底解決詐騙問題。

林右昌表示，希望未來透過公私協力，在網路投資廣告實名制草案三讀前，網路平台業者能進一步加強投資廣告實名制管理，與政府加強合作，共同阻斷投資詐騙。

詐騙集團 廣告 實名制

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