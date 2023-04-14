選罷法修正…輿論壓力大 難顧更生人參政權

立法院內政委員會昨初審通過公職人員、總統副總統選罷法部分條文修正草案。朝野立委表面上贊同這次修法，認為社會對「排黑」有高度期待，但據了解，不少藍綠立委私下都認為，部分條文太過嚴苛可能剝奪「更生人」的參政權，但明年就是大選年，輿論壓力大，「不得不」推動修法，也要力拚這會期三讀。

去年選舉民進黨屢屢傳出「黑金」爭議，副總統賴清德就任黨主席後，「排黑」被視為重要的黨務改革。賴清德除推動黨內「排黑條款」，據了解，在賴清德的強烈意志下，行政、立法兩端也積極推動選罷法修正，早在立院開議前，民進黨團就將排黑條款視為本會期的重中之重。

民進黨立委莊瑞雄表示，社會對排黑條款有期待，希望取得參選資格「都是乾淨的」，這次修法正副總統選罷法排黑條款要優先，民眾對正副總統參選人有更高的道德標準。

莊瑞雄說，例如曾犯洗錢防制罪被判刑者，不能登記參選，很多立委都認為，有些年輕人因為求職或其他因素，被詐騙集團騙去當人頭帳戶，洗錢被判有罪，如果因此終身不能參選，是不是太過嚴苛。

國民黨籍內政委員會召委陳玉珍說，公職人員選罷法還有部分條文尚未取得共識，但朝野方向一致，她有信心立委跟行政機關可取得共識，希望在本會期可以順利三讀通過，但還是要看後續黨團協商進度。