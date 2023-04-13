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接見新北進出口商業同業公會 蔡總統：會當大家的靠山

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「新北市進出口商業同業公會」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「新北市進出口商業同業公會」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「新北市進出口商業同業公會」，她表示，政府未來一定會全力拚經濟、加速布局全球市場，期盼臺灣能把握疫後復甦的機會，跟友邦、美日、歐洲，以及新南向等國家，進行更多的經貿合作，強化國內產業及廠商的海外布局，一起讓世界看見台灣。

蔡總統指出，過去三年多來，台灣在全球疫情衝擊下，是少數經濟持續穩健成長的國家。去年，我國外貿總額超過九千億美元，在進、出口金額的表現都創下新高。這些成果，除了靠全民的團結，業界先進的努力功不可沒，「非常感謝大家的付出」。

蔡總統也請在座業界先進繼續支持政府的各項政策。「尤其我們正面臨全球性通膨、主要國家升息的挑戰，這些都會進一步提高企業經營的成本。大家長期在做進出口貿易，也對國內外的市場變化很敏銳。政府一定會當大家的靠山，我們會多管齊下，協助產業度過難關，像是透過疫後特別預算，提供專案貸款及利息補貼，不僅讓產業及中小企業穩住腳步，也能繼續轉型升級。」

蔡總統強調，未來，政府一定會全力拚經濟、加速布局全球市場。上周她剛完成出訪友邦、並過境美國。過程中，也向民主夥伴傳達，台灣會持續跟理念相近的國家，共同致力打造更具有韌性的全球民主供應鏈。她也期待，台灣能把握疫後復甦的機會，跟友邦、美日、歐洲，以及新南向等國家，進行更多的經貿合作，強化國內產業及廠商的海外布局。

蔡總統表示，未來台灣走向國際、拓展國際經貿空間的腳步還會再加快。面對全球的經貿競爭，台灣一定要持續鞏固在供應鏈的關鍵地位。這需要大家和政府一起努力，一起讓世界看見台灣。

蔡英文 通膨

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