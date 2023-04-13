藍質疑國安會議蔡總統不邀賴清德 綠稱抹黑：看懂條文很難？

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委賴士葆，上午在黨團舉行「賴清德能即刻上手？國安高層會議有座位嗎？」記者會。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長謝衣鳯、立委賴士葆，上午在黨團舉行「賴清德能即刻上手？國安高層會議有座位嗎？」記者會。記者黃義書／攝影

蔡英文總統主持國安會議，因應大陸軍演，副總統賴清德未在會議現場，國民黨立法院黨團質疑蔡英文自始至終都不邀請賴清德。民進黨立委吳思瑤王定宇出示一張國安會議照片，批評國民黨不查證，只能抹黑，這樣的在野黨是國安危機。

吳思瑤指出，賴清德正式獲得民進黨提名參選總統，國民黨團就急著開記者會瞎扯國安會議賴清德沒座位，國民黨到底還能有多瞎，有多扯。

她表示，依據國家安全會議組織法規定，副總統不只是國安會議當然成員，更是第一代理人。賴清德擔任副總統、行政院長期間，當然實質參與重大國安政策，這是國家制度，是法定權利、更是義務，國民黨看懂條文很難嗎？

吳思瑤說，國民黨要戰勝自己的恐懼，是好好強化自己的實力，不是靠打擊他人，壯大自己。

國安會 國民黨 賴清德 蔡英文 民進黨 吳思瑤 王定宇

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