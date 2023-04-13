藍質疑國安會議蔡總統不邀賴清德 綠稱抹黑：看懂條文很難？

蔡英文總統主持國安會議，因應大陸軍演，副總統賴清德未在會議現場，國民黨立法院黨團質疑蔡英文自始至終都不邀請賴清德。民進黨立委吳思瑤、王定宇出示一張國安會議照片，批評國民黨不查證，只能抹黑，這樣的在野黨是國安危機。

吳思瑤指出，賴清德正式獲得民進黨提名參選總統，國民黨團就急著開記者會瞎扯國安會議賴清德沒座位，國民黨到底還能有多瞎，有多扯。

她表示，依據國家安全會議組織法規定，副總統不只是國安會議當然成員，更是第一代理人。賴清德擔任副總統、行政院長期間，當然實質參與重大國安政策，這是國家制度，是法定權利、更是義務，國民黨看懂條文很難嗎？

吳思瑤說，國民黨要戰勝自己的恐懼，是好好強化自己的實力，不是靠打擊他人，壯大自己。