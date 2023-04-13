昨質詢罵哭許銘春 綠委楊曜再嗆：先射箭再畫靶不容檢討？

民進黨立委楊曜昨天在立法院質詢，就業安定基金3000萬元補助高市府合作活動，實有問題；勞動部長許銘春情緒激動，甚至哽咽落淚。楊曜今天表示，就安基金補助先射箭再畫靶，不容檢討嗎？許銘春質詢中離席，還喊話辭官，難道質詢已經成為部長舞台秀。

楊曜說，昨天質詢是針對安基金使用的合法與分配合理問題，質詢過程中，表明對災難表達追思與緬懷，以及捍衛女性勞動者工作權益兩項立場；許銘春卻回答活動內容，是刻意迴避問題，還是另有盤算，應說清楚，講明白。

楊曜指出，勞動部就業安全基金補助活動經費要點。需有法定程序及分配的合理，去年11月23日就業安定基金管理會2022年第2次臨時會議，就安基金委員提出臨時動議，建議與高雄市政府合辦女性勞動價值活動，管理會就立刻議決同意補助高雄市辦理，當時沒有這個項目的補助作業要點。

楊曜說，根據今年3月10日就業安定基金管理會第105次會議記錄，呈現勞動部同意高雄市活動後，才在去年12月26日新增補助作業要點，要求全國各縣市一個月內提出推展女性勞動計畫，逾期不受理，這樣先射箭再畫靶的作業要點符合法制嗎？

楊曜表示，檢視總經費為4000萬的補助分配，會議記錄寫明高雄市活動早已獲得勞動部同意，來得及提案的新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣還在審查，全國有5個直轄市、11個縣市來不及提案；總共6個縣市政府提案，高雄獨得3000萬元，剩下的1000萬元施捨給全國其他縣市，試問勞動部這樣的經費分配合理嗎？要讓其他的地方政府情何以堪？