快訊

不是大選！「下半年房市」百億建商最擔心這件事

人妻出軌月領10萬獲贈百萬名車 出庭吐心聲：他對我更好

打臉王國材 大陸公告16日東海禁航時間「6小時」非27分鐘

昨質詢罵哭許銘春 綠委楊曜再嗆：先射箭再畫靶不容檢討？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委楊曜。聯合報系資料照
民進黨立委楊曜。聯合報系資料照

民進黨立委楊曜昨天在立法院質詢，就業安定基金3000萬元補助高市府合作活動，實有問題；勞動部許銘春情緒激動，甚至哽咽落淚。楊曜今天表示，就安基金補助先射箭再畫靶，不容檢討嗎？許銘春質詢中離席，還喊話辭官，難道質詢已經成為部長舞台秀。

楊曜說，昨天質詢是針對安基金使用的合法與分配合理問題，質詢過程中，表明對災難表達追思與緬懷，以及捍衛女性勞動者工作權益兩項立場；許銘春卻回答活動內容，是刻意迴避問題，還是另有盤算，應說清楚，講明白。

楊曜指出，勞動部就業安全基金補助活動經費要點。需有法定程序及分配的合理，去年11月23日就業安定基金管理會2022年第2次臨時會議，就安基金委員提出臨時動議，建議與高雄市政府合辦女性勞動價值活動，管理會就立刻議決同意補助高雄市辦理，當時沒有這個項目的補助作業要點。

楊曜說，根據今年3月10日就業安定基金管理會第105次會議記錄，呈現勞動部同意高雄市活動後，才在去年12月26日新增補助作業要點，要求全國各縣市一個月內提出推展女性勞動計畫，逾期不受理，這樣先射箭再畫靶的作業要點符合法制嗎？

楊曜表示，檢視總經費為4000萬的補助分配，會議記錄寫明高雄市活動早已獲得勞動部同意，來得及提案的新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣還在審查，全國有5個直轄市、11個縣市來不及提案；總共6個縣市政府提案，高雄獨得3000萬元，剩下的1000萬元施捨給全國其他縣市，試問勞動部這樣的經費分配合理嗎？要讓其他的地方政府情何以堪？

楊曜說，對於公共政策探討，監督政府施政，這是多數人對於民意代表的期待，身為民意代表，對於納稅人的錢，政府怎麼用，如何用，補助是否合乎法制，本於職責，他必須為民眾盡到把關政府的責任。

勞動部長許銘春（圖）昨在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影
勞動部長許銘春（圖）昨在立法院衛環委員會上遭批評拍高雄市長陳其邁馬屁，一度落淚並表示「我不幹，可以吧」。記者潘俊宏／攝影

楊曜 勞動部 高雄市 許銘春

延伸閱讀

許銘春被質疑「拍馬屁」淚灑立院 陳其邁挺身喊支持

【重磅快評】一哭二鬧三不幹 勞動部長才是最軟那一塊

基本工資拚28K 勞長喊努力

勞動部長推勞保年改…未鬆口

相關新聞

選罷法排黑條款初審通過 黑金槍毒被判刑終身不得參選

立法院內政委員會今天初審通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三...

許銘春被質疑「拍馬屁」淚灑立院 陳其邁挺身喊支持

勞動部長許銘春曾擔任高雄市副市長，民進黨立委楊曜昨質疑勞動部動用就安基金補助高雄市活動是拍陳其邁馬屁，許為此落淚，一度怒...

民進黨立委批評國民黨立委無下限抹黑賴清德

蔡英文總統主持國安會議，因應大陸軍演，副總統賴清德未在會議現場，國民黨立法院黨團質疑蔡英文自始至終都不邀請賴清德。民進黨...

昨質詢罵哭許銘春 綠委楊曜再嗆：先射箭再畫靶不容檢討？

民進黨立委楊曜昨天在立法院質詢，就業安定基金3000萬元補助高市府合作活動，實有問題；勞動部長許銘春情緒激動，甚至哽咽落...

兼顧人權警權 內政部通過警械使用條例兩項子法

內政部部務會報今天通過兩項辦法，規範使用警械後續可能衍生適法爭議的調查小組組織及運作事宜，並對合法使用警械導致第三人的損...

民團盯立委催進度 管碧玲緩頰：建立海洋法制腳步沒停下

民進黨立委莊瑞雄今天在台北開記者會時，遭民團質問曾莊瑞雄曾允諾本會期讓海洋保育法通過，莊身為內政委員會召委，要求莊說出幾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦