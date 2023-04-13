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兼顧人權警權 內政部通過警械使用條例兩項子法

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
「警械使用條例」修正案去年9月30日經立院三讀通過，內政部與警政署正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，以兼顧執勤員警及民眾權益。記者廖炳棋／翻攝
「警械使用條例」修正案去年9月30日經立院三讀通過，內政部與警政署正針對新修正條文內容研商、提擬配套措施，以兼顧執勤員警及民眾權益。記者廖炳棋／翻攝

內政部部務會報今天通過兩項辦法，規範使用警械後續可能衍生適法爭議的調查小組組織及運作事宜，並對合法使用警械導致第三人的損失，明定相關補償及其救濟方式，保障員警使用警械事件相關當事人的權益外，兼顧警察任務順遂執行。

內政部表示，為讓員警執勤使用警械更有保障，警械使用條例修正案去年10月19日公布施行。今天再通過依法授權訂定的警械使用調查小組組織及運作辦法，及警械使用事件補償辦法兩項草案，以落實員警使用警械及保障民眾權益。

內政部說，為確保調查客觀與公正，警械使用調查小組組織及運作辦法明定，警械使用調查小組彈性配置委員13人至17人，成員包括機關代表、鑑識、彈道、法律、警政、心理、精神醫學等領域的專家學者、律師公會、關注警察權益或人權之團體代表及警佐人員，專家學者及團體代表，不得少於委員總數的一半。

為釐清事實真相，調查小組對10年內的死亡或重傷爭議事件，可開啟調查；調查時，可通知事件當事人到場或請相關人員列席說明，可視調查需要，實施現場勘查、訪談或模擬；調查報告完成後，應公開供外界檢視，維護民眾知的權利。

警械使用事件補償辦法草案，是為妥適處理警察依法使用警械，致第三人遭受損失的補償事件，針對請求權人及補償機關界定，補償方式，項目及基準分別訂定標準。

草案明定處理補償事件，可採取機關與請求權人以協議方式進行；請求權人若不服補償金額，或補償機關於法定期間未為處分時等情形，請求權人可依相關規定提起救濟，確保請求權人權益。

警察 內政部 人權

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