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選罷法排黑條款初審通過 黑金槍毒被判刑終身不得參選

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院內政委員會今天審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，召委陳玉珍（中）主持協商會議。記者曾原信／攝影
立法院內政委員會今天審查公職人員選舉罷免法部分條文修正草案，召委陳玉珍（中）主持協商會議。記者曾原信／攝影

立法院內政委員會今天初審通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選罷法部分條文修正草案，明定曾犯內亂、外患、貪汙、賄選、國安三法、反滲透法及黑金槍毒之罪者，經有罪判決確定，終身不得登記為候選人。

民進黨去年九合一選舉大敗，行政院院會去年12月15日通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，明定曾經觸犯國安犯罪、黑金槍毒重大犯罪、賄選等罪者，不得登記為候選人，送交立法院。

立法院內政委員會在今年3月1日、15日、16日、27日、29日及4月12日、13日審查公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案，歷經超過一個多月的審查，全案今天完成初審。

根據初審通過條文，曾犯違反國家安全法、國家機密保護法、國家情報工作法、反滲透法等涉及違反國家忠誠義務，以及從事製造、運輸、販售毒品及槍砲、引誘他人吸食毒品等惡行，經過有罪判決確定者都將限制參選。

初審通過條文明訂，有關曾經觸犯搓圓仔湯罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪，以及政黨黨內初選賄選罪等，經有罪判決確定亦不得參選。

民進黨立委王美惠等主張，考量年輕人因為求職或遭到他人利用，遭詐騙集團騙去當人頭帳戶，甚至將帳戶借給他人洗錢被判有罪，如果終身不得參選，似乎過於嚴苛，條文保留，立法院院會二讀前，朝野協商討論。

有關有罪判決確定，受到緩刑宣告者，是否終身不得參選公職人員，朝野立委與行政機關無共識，條文保留送交協商。

有關總統副總統選舉罷免法部分條文修正草案初審通過條文，在總統大選獲得黨內提名的參選人觸犯搓圓仔湯罪，以及政黨推薦候選人加害其他獲政黨黨內提名參選人，政黨將連坐開罰新台幣500萬至5000萬元，公職選舉視情節罰50萬至500萬元。

罷免 賄選 毒品 立法院 反滲透法

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