延誤交運軍品 美參議員何文希望美對台軍事採購項目如期交付

蔡英文總統下午接見美國參議員何文，蔡總統表示，何文是台灣重要的好朋友，也是台灣在美國國會堅實的後盾。何文說，在重要時刻一定要團結合作，全世界沒有一個國家的晶片，比台灣做得更好，台美農業之間也有非常好的關係，各方面都緊密合作，他非常關切中國大陸在台海造成的緊張局勢，希望台海和平穩定。

何文來自北達科他州，1986年與台灣省締結姐妹州，是台灣最重要的農產品貿易夥伴之一，何文擔任北達科他州州長期間，曾派遣經貿訪問團到台灣招商。

蔡總統說，感謝何文長期支持台灣，深化台美經貿關係的用心。台灣與美國一直是共享民主自由價值的堅實夥伴，對於美國國會陸續透過多項法案深化台美安全合作，堅定支持台灣強化自我防衛能力，她代表所有台灣人民表達誠摯的感謝。

蔡總統表示，台灣期待和美國在各領域繼續展開更多合作關係，今年1月台美21世紀貿易倡議完成第二輪談判，希望積極推動洽簽台美避免雙重課稅協定，為雙方企業提供更多利基，共同創造更多的成長及繁榮。

蔡總統說，相信未來何文會繼續支持促進台美經貿合作，讓更多的民主國家間深化團結，共同捍衛民主自由價值，打造更安全具有韌性的民主供應鏈。她期待與何文針對台美國防安全、經濟安全合作深入交換意見，共同守護區域的和平、穩定與繁榮。

何文指出，美國提供許多軍事硬體給台灣，他在參議院是撥款委員會國防小組成員，負責國防採購相關議題，希望美國對台灣採購的項目如期交付，也希望傾聽台灣如何防衛及防衛能力。

何文表示，來台灣之前，他在南韓洽談經濟安全議題，還希望跟日本、澳洲及菲律賓等民主國家，一起暢談區域和平議題，重點目標是促進區域和平及穩定。台灣對他、對北達科他州及美國，都是堅實的友人，應該團結形成嚇阻力量，形成區域和平及繁榮。