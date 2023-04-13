蔡總統接見 馬紹爾群島外交部長：做堅定盟友為台發聲

蔡英文總統今天接見友邦馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長柯布雅訪團，她表示，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域都有豐碩成果，並持續深化合作；也感謝馬國政府持續支持台灣國際參與，期盼未來繼續在國際上相互扶持，共同強化世界民主的韌性，一起為印太區域，做出更多貢獻。柯布雅則表示，她保證馬紹爾將持續做堅定的盟友，為台灣發聲，支持台灣加入聯合國及各種區域與國際組織。

蔡總統致詞時首先歡迎訪賓來到總統府，這是柯布雅（Kitlang Kabua）上任以來，首次訪問台灣，她非常高興在全球疫情趨緩後，訪團能夠順利成行，一起促進更多的合作交流。

蔡總統指出，這幾年來，台灣和馬紹爾群島在醫療、農業、教育等各領域都有許多豐碩的成果，也持續深化合作。像是去年3月，柯布亞（David Kabua）總統訪問台灣，雙方宣布成立「台馬氣候變遷調適應變基金」，這次訪團也將一起見證兩國簽署這項基金的瞭解備忘錄，彼此繼續為永續發展共同打拚。

蔡總統指出，在農業方面，經過台灣技術團和馬紹爾群島政府的共同努力，去年5月在柯布雅部長的故鄉伊拜島礁（Ebeye），設立了衛星農場，促進當地農業的發展。柯布雅非常重視人民的教育。很高興台灣是最受馬紹爾歡迎的留學地點之一，今年共有12位馬紹爾群島的優秀學生，獲得台灣獎學金，比去年增加4名。相信將有助增進兩國的互動交流。

蔡總統提到，她要藉這個機會，特別感謝柯布雅和馬紹爾群島政府，持續支持台灣的國際參與，包括在聯合國大會、世界衛生大會等國際場域為台灣發聲，也成功喚起國際社會的關注。

蔡總統表示，期盼台灣和馬紹爾群島，未來繼續在國際上相互扶持，共同強化世界民主的韌性，一起為印太區域，做出更多貢獻。

隨後柯布雅表示，首先代表馬紹爾群島共和國人民，向台灣人民及政府致上溫暖問候。她表示，中華民國台灣是馬紹爾重要的朋友及盟友，兩國關係是由兩國領袖基於共同價值、民主原則以及對人權的尊重所建立，為雙方共同的成就感到自豪，而兩國自1998年建交以來，邦誼及夥伴關係不斷地成長茁壯，即將邁入第25年。

柯布雅提到，此次訪台展現兩國邦誼穩健，並誠摯希望在雙邊及國際場域上進一步深化邦誼。同時她要保證馬紹爾將持續做堅定的盟友，為台灣發聲，支持台灣加入聯合國及各種區域與國際組織。

柯布雅也說，對蔡總統面對外來勢力干預，仍堅持維護民主價值的堅定領導力表達敬佩之意。馬紹爾群島共和國強烈譴責這些危害區域及全球安全、和平的行動。