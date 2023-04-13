影／綠色和平闖莊瑞雄記者會 鬧場施壓排審海保法
民進黨立委莊瑞雄今天上午與民進黨立委蔡易餘舉辦打擊體育黃牛記者會，當莊瑞雄發言時，一名自稱是綠色和平的女子手拉「三讀海保法NOW!」布條，質疑莊瑞雄曾經親筆簽名連署書，同意在本會期讓海洋保育法通過，莊瑞雄本會期為內政委員會召委，請問委員會幾月幾日要排案審查。
莊瑞雄表示，亂入記者會表達訴求給立法院施壓這樣不好，他已經簽字，就表示認同海洋三法修法，這會期一定會努力排案，先前未排案是因為行政院修法草案尚未送到立法院，現在行政院版本送進來，這會期一定會排，找他抗議是搞錯對象。
莊瑞雄指出，審法案有一定程序要進行，並不是拉布條表達訴求，就能指定哪一天要排法案，如果他擔任召委不排，來向他抗議才有道理，現在他每天都在排法案審查，法案眾多，而且海洋三法為什麼是海保法優先，照理說彼此應該是志同道合，共同完成才對。
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