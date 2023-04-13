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影／網路充斥釣魚詐騙 立委呼籲盡速過數位服務法草案

攝影中心／ 記者季相儒／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆今天召開「網路廣告充斥釣魚詐騙 政府打詐還缺關鍵角色」記者會，直指「網路廣告」是網路詐騙散播且呈現在民眾眼前的主要途徑。記者季相儒／攝影
民進黨立委賴瑞隆今天召開「網路廣告充斥釣魚詐騙 政府打詐還缺關鍵角色」記者會，直指「網路廣告」是網路詐騙散播且呈現在民眾眼前的主要途徑。記者季相儒／攝影

民進黨立委賴瑞隆今天召開「網路廣告充斥釣魚詐騙 政府打詐還缺關鍵角色」記者會，直指「網路廣告」是網路詐騙散播且呈現在民眾眼前的主要途徑，網路平台都是網路廣告的巨頭，該產業快速成長超越了傳統廣告的當下，卻沒有主管機關負責來輔導管理，也沒也法源要求網路平台業者落地，各部會只能透過自己主管的法規要求特定類型廣告時揭露實名資訊，但不在主管法規範圍內的廣告或境外投放的廣告就難納管。

呼籲做爲數位產業目的事業主管機關數發部責無旁貸，應將網路廣告業納入輔導管理對象，並參照歐美英澳日等國的例子，盡速研議並通過台灣版的「數位服務法」草案，要求這些網路平台落地並配合推動廣告實名制，以方便民眾檢舉詐騙資訊並快速下架，保護用戶個資保護等措施，減少民眾受詐騙危害。

廣告 詐騙 數位中介服務法

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