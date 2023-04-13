許銘春被質疑「拍馬屁」淚灑立院 陳其邁挺身喊支持

勞動部長許銘春曾擔任高雄市副市長，民進黨立委楊曜昨質疑勞動部動用就安基金補助高雄市活動是拍陳其邁馬屁，許為此落淚，一度怒嗆「不幹了」。高雄市長陳其邁今日聲援說，市府依法提出申請，活動也跟女性勞權有關，「很多勞工團體站出來支持許部長，我在這裡要表達支持、肯定許部長的立場」。

高雄市政府每年均在旗津勞動女性紀念公園（原廿五淑女墓）舉辦春祭活動，悼念曾為台灣經濟而犧牲付出的女性勞工，今年適逢旗津工殤事件50週年，高市府與勞動部擴大辦理。市府證實，勞動部補助市府3千萬。

高雄市長陳其邁今天參加高雄圓山Hi-End音響大展開幕典禮，受訪時針對許銘春事件發表看法。

陳其邁表示，許銘春一向堅定地支持勞權，尤其這次展覽是針對女性勞動者的權力彰顯活動，高雄市政府按規定提出申請計畫；高雄市一向關心保障勞工及性別平等各項主題，這次中央和地方一起合辦，同時高雄也是一個勞動人口、勞工非常多的城市。

陳其邁說，昨天的事件有很多勞工團體站出來支持許部長，他在這裡也要表達支持及肯定許部長的立場，「這是一個保障勞權非常有意義的活動，也希望藉由活動能夠有更多的人參與、重視勞權，這是我們一貫的立場」。

陳進一步表示，立法院的事情是國會自治的內部事務，市府不評論，但是對於許部長長期的努力，不僅是工會，市府也表達支持的態度。