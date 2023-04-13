美國參議員何文訪台 外交部：誠摯歡迎

美國聯邦參議員何文（John Hoeven, R-ND）今訪問台灣，為期3日，外交部表示誠摯歡迎，並認為在中國持續升高台海情勢之際，何文來台訪問，展現出美國國會對台灣堅定的支持。

美國參議員何文4月13日至15日訪台，外交部指出，此次為何文首次訪台，在台期間將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，並將與行政院農業委員會、衛生福利部及行政院經貿談判辦公室等部會就雙方共同關心議題交換意見。

外交部表示，何文參議員長期對台灣友好，重視強化台美經貿關係，於2000年至2010年間擔任北達科他州州長期間，即致力強化該州與台灣的經貿交流，曾派團來台促進雙方經貿關係；在擔任聯邦參議員期間，更經常連署參院友我議案及聯名函，包括去年連署籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）的參院聯名函及兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的聯名函。

外交部認為，在中國持續升高台海情勢之際，何文來台訪問，再次展現美國國會對台灣長期以來的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信此行將有助何文進一步瞭解台美間各項合作議題，並利未來在美國國會持續推動深化台美關係及有助區域和平穩定的各項倡議。