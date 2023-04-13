快訊

台中高中霸凌憾事…校長記大過拔除職務、前學務主任送教評會 校方這麼說

新冠降級、改類後有差嗎？指揮中心下午宣布降級改類時間

陸射火箭路透卻報「禁航區」 恐有人放話操作認知戰？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國參議員何文訪台 外交部：誠摯歡迎

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部北美司司長徐佑典（右）歡迎聯邦參議員何文訪台。 圖／外交部提供
外交部北美司司長徐佑典（右）歡迎聯邦參議員何文訪台。 圖／外交部提供

美國聯邦參議員何文（John Hoeven, R-ND）今訪問台灣，為期3日，外交部表示誠摯歡迎，並認為在中國持續升高台海情勢之際，何文來台訪問，展現出美國國會對台灣堅定的支持。

美國參議員何文4月13日至15日訪台，外交部指出，此次為何文首次訪台，在台期間將晉見蔡英文總統，拜會國家安全會議秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，並將與行政院農業委員會、衛生福利部及行政院經貿談判辦公室等部會就雙方共同關心議題交換意見。

外交部表示，何文參議員長期對台灣友好，重視強化台美經貿關係，於2000年至2010年間擔任北達科他州州長期間，即致力強化該州與台灣的經貿交流，曾派團來台促進雙方經貿關係；在擔任聯邦參議員期間，更經常連署參院友我議案及聯名函，包括去年連署籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）的參院聯名函及兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）的聯名函。

外交部認為，在中國持續升高台海情勢之際，何文來台訪問，再次展現美國國會對台灣長期以來的堅定支持，以及對印太區域和平與穩定的重視。相信此行將有助何文進一步瞭解台美間各項合作議題，並利未來在美國國會持續推動深化台美關係及有助區域和平穩定的各項倡議。

美國 外交部 議員

延伸閱讀

美參議員何文訪團抵台 蔡總統下午府內接見

美參議員胡文抵台訪問 將晤資深領袖討論區域安全

友邦馬紹爾群島外交部長柯布雅訪台 蔡英文總統明接見

外交部：法國關切台海和平穩定 主張與立場一貫

相關新聞

許銘春被質疑「拍馬屁」淚灑立院 陳其邁挺身喊支持

勞動部長許銘春曾擔任高雄市副市長，民進黨立委楊曜昨質疑勞動部動用就安基金補助高雄市活動是拍陳其邁馬屁，許為此落淚，一度怒...

闖立院大樓！綠色和平鬧場施壓排審海保法 莊瑞雄：這樣不好

綠色和平主張立法院本會期盡速三讀通過海洋保育法，繼日前在立院旁爬電燈桿拉起「三讀海保法NOW!」布條，今天上午多位成員更...

不分藍綠 黃偉哲今北上同框侯友宜 叫賣7000箱台南鳳梨

挺農民不分藍綠！台南市長黃偉哲今北上與新北市長後有侯友宜同框聯手叫賣山上鳳梨，在眾人賣力促銷下，售出逾7000箱鳳梨，業...

外交部：北韓試射飛彈、中國軍演 嚴重挑戰國際秩序

外交部今天強烈譴責北韓向日本海方向發射1枚中長程彈道飛彈。外交部表示，中國環台軍演與北韓試射等不負責任行徑，對以規則為基...

美國參議員何文訪台 外交部：誠摯歡迎

美國聯邦參議員何文（John Hoeven, R-ND）今訪問台灣，為期3日，外交部表示誠摯歡迎，並認為在中國持續升高台...

國民黨兩岸論述回到九二共識 侯友宜曝「大刀闊斧」暗示埋單？

前總統馬英九訪陸祭祖，除了要讓國民黨回到九二共識黨的政綱核心，返台機場談話也替2024總統大選定調是「和平與戰爭」，強調國民黨論述能帶來兩岸和平，民進黨則走向戰爭，而馬英九的相關論述，其實與國民黨都保持密切溝通、聯繫。然而新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘至今沒有與馬英九接觸，馬英九和國民黨定調的論述，侯、郭是否全盤照收，仍待考驗，但未來正式提名的總統候選人兩岸論述應不致偏離國民黨綱，否則黨內又將大亂。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦