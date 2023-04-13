快訊

台東大學自助餐「1肉4菜」直逼200元 業者今道歉改價格

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

台東大學自助餐「4菜1肉180元」 夾雞腿被血滴到…校方出面說話了

費鴻泰揪跑馬拉松？ 徐巧芯秒回願意：頂多跑輸而已

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
費鴻泰揪跑馬拉松，邊跑、邊政見發表，徐巧芯一口答應，笑說「我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」記者林佳彣／攝影
費鴻泰揪跑馬拉松，邊跑、邊政見發表，徐巧芯一口答應，笑說「我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」記者林佳彣／攝影

國民黨北市議員徐巧芯參選黨內立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，頻邀公開辯論遭拒，今天自辦政見發表會，全程網路直播且開放提問。對於費鴻泰揪跑馬拉松，邊跑、邊政見發表，徐巧芯一口答應，笑說「我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」

媒體提問費鴻泰自稱「天天辯論」，徐巧芯回應，天天辯論的成績，是農委會主委陳吉仲還在位置上，而且現在要變成農業部長，經濟部長王美花沒有解決缺蛋、缺電問題。

徐巧芯表示，她今天提出十大政見，完全針對公共事務討論，或許立委初選過去沒人做過政見發表會，但是新力量、新立委，有新作法、新看法，要讓選民知道其路線跟主張，很遺憾費鴻泰錯過今天政見發表會。

「我相信30年從政經驗的立委，應該不會說不出來未來還想要對民眾服務、法律上修法完成什麼條件與主張」，徐巧芯直言，真的不知道他的考量是什麼？雖然遺憾，也完全尊重他。

有網友提問，費鴻泰說若揪馬拉松是否參加？甚至邊跑馬拉松、邊政見發表。徐巧芯聽聞立刻答應，「我願意參加欸！因為我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」除非費鴻泰跟大家說，作為一個立委是否合格要看馬拉松跑得快或慢。

徐巧芯說，如果他的主張是這樣也可以，但她認為跑馬拉松、唱歌、打字是生活，今天政見發表會是工作，生活跟工作顯然不一樣。

她也提及黨章，相信費鴻泰是30年老經驗的民代，應該很清楚知道法律規則，黨章既然沒有規定不能辯論，今天不管自辦或共同舉辦辯論會或政見發表會，都沒有違反黨內規定。

2024大選 徐巧芯 費鴻泰

延伸閱讀

徐巧芯自辦政見發表會 喊話費鴻泰「交棒新世代進國會」

明早自辦政見發表會 徐巧芯：邀請費鴻泰可當場辯論

4月13日自辦網路政見發表會 徐巧芯再邀費鴻泰參加切磋

爆資通院欠薪經查屬實 徐巧芯批帶頭違反勞基法「唐鳳踹共」

相關新聞

陪王世堅掃街就被傳「小三」 陳怡君：知道誰造謠才心寒

民進黨北市立委初選打得火熱，連謠言圖卡、訛語也滿天飛，讓黨內同志心寒。議員陳怡君就因為王世堅缺麥克風手去協助，就被立委何...

國民黨總統人選定案？ 黃健庭：黨內態勢就是侯友宜了

國民黨秘書長黃健庭上午參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇請大家支持國民黨所提出總統候選人和立委候選人。他表...

徐巧芯自辦政見發表會 喊話費鴻泰「交棒新世代進國會」

國民黨北市立委初選「費芯大戰」，徐巧芯今天自辦政見發表會，提出三大主軸、十大政見。她認為，選舉就像大隊接力，一棒接一棒，...

謝龍介看芯費大戰 「接受世代衝擊是國民黨蛻變養分」

國民黨台北市立委初選上演「芯費大戰」，台南市前議員謝龍介在臉書發文，分享他個人經驗，強調，國民黨要成長就必須接受世代衝擊...

王世堅、何志偉初選血流成河 郭正亮曝「綠營大咖」要出手了

民進黨立委初選備受矚目，台北市議員王世堅宣布投入第二選區（士林、大同）立委初選，挑戰該區現任立委何志偉。對此，前立委郭正亮指出，何志偉的支持群在各地陸軍掃街，初選的激烈跟動員程度會超過大選，現在已經全面血流成河了。不過，郭正亮坦言何志偉的文宣團隊策略完全錯誤，竟然把黃承國、徐國勇，甚至是英系都扯進來，這幾個人恐怕都會很有實力地出手。

郭台銘：別人做不到台日產業技術創新人才中心 我來做

鴻海創辦人郭台銘上午在臉書以日文「おはよう」向大家說早安。郭台銘說，這趟日本開拓之旅，除了想看看日本在政策可供台灣借鏡的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦