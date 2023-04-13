費鴻泰揪跑馬拉松？ 徐巧芯秒回願意：頂多跑輸而已

國民黨北市議員徐巧芯參選黨內立委初選，挑戰現任立委費鴻泰，頻邀公開辯論遭拒，今天自辦政見發表會，全程網路直播且開放提問。對於費鴻泰揪跑馬拉松，邊跑、邊政見發表，徐巧芯一口答應，笑說「我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」

媒體提問費鴻泰自稱「天天辯論」，徐巧芯回應，天天辯論的成績，是農委會主委陳吉仲還在位置上，而且現在要變成農業部長，經濟部長王美花沒有解決缺蛋、缺電問題。

徐巧芯表示，她今天提出十大政見，完全針對公共事務討論，或許立委初選過去沒人做過政見發表會，但是新力量、新立委，有新作法、新看法，要讓選民知道其路線跟主張，很遺憾費鴻泰錯過今天政見發表會。

「我相信30年從政經驗的立委，應該不會說不出來未來還想要對民眾服務、法律上修法完成什麼條件與主張」，徐巧芯直言，真的不知道他的考量是什麼？雖然遺憾，也完全尊重他。

有網友提問，費鴻泰說若揪馬拉松是否參加？甚至邊跑馬拉松、邊政見發表。徐巧芯聽聞立刻答應，「我願意參加欸！因為我頂多就是跑輸而已，也不會怎麼樣。」除非費鴻泰跟大家說，作為一個立委是否合格要看馬拉松跑得快或慢。

徐巧芯說，如果他的主張是這樣也可以，但她認為跑馬拉松、唱歌、打字是生活，今天政見發表會是工作，生活跟工作顯然不一樣。

她也提及黨章，相信費鴻泰是30年老經驗的民代，應該很清楚知道法律規則，黨章既然沒有規定不能辯論，今天不管自辦或共同舉辦辯論會或政見發表會，都沒有違反黨內規定。