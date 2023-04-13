美參議員何文訪團抵台 蔡總統下午府內接見

美國聯邦參議員何文今天率訪問團抵達台灣訪問。總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統預計將於今天下午一點半，於總統府接見訪問團，就台海安全情勢、台美經貿關係等共同關切議題深入交換意見。

Kolas指出，何文曾擔任美國北達科他州州長，北達州與台灣在1986年締結姊妹州夥伴關係，是台灣長期以來重要的農產品貿易夥伴；此外，何文亦長期透過連署法案、聯名函等具體作為，堅定支持強化台美經貿關係，如支持台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）等。

Kolas表示，此行為何文擔任參議員後首度訪問台灣，期盼透過此次面對面交流，進一步深化台美在各領域的合作夥伴關係，並持續攜手為台海及印太區域的和平穩定共同努力。