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外交官墜樓案 外交部擬派調查團前往巴西：近期啟程

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影
外交部發言人劉永健。記者陳正興／攝影

我駐巴西聖保羅辦事處組長王之化日前墜樓，在遺孀俞惠敏撰寫公開信給外交部長吳釗燮，並偕立委、市議員共同舉行記者會，稱丈夫墜樓原因不單純，疑涉及高額官邸修繕費用，及職場霸凌。對此，外交部今表示，將組成調查團至巴西聖保羅進行調查，近期就會啟程。

我國駐巴西聖保羅辦事處組長王之化於3月10日在駐地住所，從16樓墜樓身亡。王組長遺孀俞惠敏不但撰寫公開信給吳釗燮，4月11日也首度露面，控訴我國駐聖保羅辦事處處長馮光中職場霸凌。

對於整起事件，外交部次長俞大㵢日前在立法院表示，外交部已經著手調查，將用一個月的時間完成調查報告，同時表示不排出派人遠赴巴西調查。

外交部今舉行例行記者會，對於媒體提問，外交部發言人劉永健進一步表示，外交部已計劃組成調查團前往巴西，將針對駐地館舍修繕、經費使用，以及內部工作人員管理進行調查。

領務局副局長陳尚友補充表示，領務局已收到部裡指示，要為兩名政風處人員緊急申辦護照，預料會很快啟程。

對於調查團的人員組成，劉永健表示將是各項調查需求做調派，並強調外交部會充分調查，待調查告一個段落，外交部一定會對外界，和家屬做完整的說明。

外交部 巴西

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