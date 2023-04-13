闖立院大樓！綠色和平鬧場施壓排審海保法 莊瑞雄：這樣不好

綠色和平主張立法院本會期盡速三讀通過海洋保育法，繼日前在立院旁爬電燈桿拉起「三讀海保法NOW!」布條，今天上午多位成員更闖進立法院中興大樓，打斷正在舉行記者會的民進黨內政委員會召委莊瑞雄，質疑莊瑞雄曾簽名連署，同意本會期通過海保法，但到底何時排案審查。莊瑞雄表示，他支持海洋三法修法，並已經陸續排案審查，用這樣的方式給立法院施壓不好。

莊瑞雄今天上午與民進黨立委蔡易餘舉辦打擊體育黃牛記者會，莊瑞雄剛開場發言時，一名自稱是綠色和平的女子手拉「三讀海保法NOW!」布條，質疑莊瑞雄曾經親筆簽名連署書，同意在本會期讓海洋保育法通過，莊瑞雄本會期為內政委員會召委，請問委員會幾月幾日要排案審查。

莊瑞雄回應，亂入記者會表達訴求給立法院施壓這樣不好，他已經簽字，表示認同海洋三法修法，這會期一定會努力排案；莊瑞雄解釋，先前未排案是因為行政院修法草案尚未送到立法院，現在行政院版本送進來，這會期一定會排，找他抗議是搞錯對象。

綠色和平多次跳針詢問，請問海保法幾月幾日會排案審查，能否記者會跟委員談，他們已經來倡議很多次。

莊瑞雄表示，審法案有一定程序要進行，不是拉布條表達訴求，就能指定哪一天要排法案，如果他擔任召委不排，來向他抗議才有道理，現在他每天都在排法案審查，法案眾多，而且海洋三法為什麼是海保法優先，照理說彼此應該是志同道合，共同完成才對。