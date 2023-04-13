詐騙案屢創新高 民眾黨團：政府才是最大詐騙集團
詐騙手法推陳出新，2022年詐騙案件量和財損均創新高，民眾黨團今天舉行記者會，指行政院近日喊出「打詐綱領1.5」，內容卻沿用舊綱領，換湯不換藥，呼籲政府不要只是喊口號卻不作為；把完全執政變成一場詐騙，「報喜不報憂的政府才是最大的詐騙集團」。
民眾黨團立法院副總召賴香伶表示，近年來詐騙案與財損屢創新高，但去年七月蔡政府啟動跨部門打詐國家隊後，至今裁罰數始終為「零」；政府「堵詐」永遠慢一步。
賴香伶指出，「打詐綱領1.5」名義上是升級，但實際上仍延用「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針，乍聽之下似乎合理，細看卻漏洞百出。
民眾黨立委陳琬惠表示，政府一再宣示帶頭打詐，詐騙案卻越打越多，去年下半年詐欺案還比上半年增加3千多件，特別是投資型詐騙，例如使用公眾人物照片假投資真詐財等方式，詐騙案件數量成長極為快速；政府研擬投資型廣告要實名制，但實際上如何控管也是個問題。
民眾黨台北市議員陳宥丞今天也在民眾黨立院黨團記者會上表示，如果說「錯誤的政策比貪污更可怕」，那比詐騙集團更可怕的就是「口號打詐」，蔡政府從打詐國家隊到打詐綱領，只有對百姓政令宣導、口號治國但毫無新意。
陳宥丞認為，中央、地方應建立快速有效的聯繫系統，讓民眾、警察到金融支付端建立詐騙防火牆，減少資訊聯繫的時間成本，呼籲警政署、金管會將類似詐騙通報系統與止付程序調整的更簡化且精進，從技術和法律兩方面共同努力，才能有效預防和打擊網路詐騙，保障民眾在網路世界中的財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言