詐騙案屢創新高 民眾黨團：政府才是最大詐騙集團

詐騙手法推陳出新，2022年詐騙案件量和財損均創新高，民眾黨團今天舉行記者會，指行政院近日喊出「打詐綱領1.5」，內容卻沿用舊綱領，換湯不換藥，呼籲政府不要只是喊口號卻不作為；把完全執政變成一場詐騙，「報喜不報憂的政府才是最大的詐騙集團」。

民眾黨團立法院副總召賴香伶表示，近年來詐騙案與財損屢創新高，但去年七月蔡政府啟動跨部門打詐國家隊後，至今裁罰數始終為「零」；政府「堵詐」永遠慢一步。

賴香伶指出，「打詐綱領1.5」名義上是升級，但實際上仍延用「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針，乍聽之下似乎合理，細看卻漏洞百出。

民眾黨立委陳琬惠表示，政府一再宣示帶頭打詐，詐騙案卻越打越多，去年下半年詐欺案還比上半年增加3千多件，特別是投資型詐騙，例如使用公眾人物照片假投資真詐財等方式，詐騙案件數量成長極為快速；政府研擬投資型廣告要實名制，但實際上如何控管也是個問題。

民眾黨台北市議員陳宥丞今天也在民眾黨立院黨團記者會上表示，如果說「錯誤的政策比貪污更可怕」，那比詐騙集團更可怕的就是「口號打詐」，蔡政府從打詐國家隊到打詐綱領，只有對百姓政令宣導、口號治國但毫無新意。