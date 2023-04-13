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詐騙案屢創新高 民眾黨團：政府才是最大詐騙集團

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬恵（右）及北市議員陳宥丞（左）上午在立法院黨團舉行「打詐綱領白升級，換湯不換藥」記者會，指詐騙手法推陳出新，連Al聊天機器人ChatGPT也被不肖人士當作詐騙工具。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬恵（右）及北市議員陳宥丞（左）上午在立法院黨團舉行「打詐綱領白升級，換湯不換藥」記者會，指詐騙手法推陳出新，連Al聊天機器人ChatGPT也被不肖人士當作詐騙工具。 記者黃義書／攝影

詐騙手法推陳出新，2022年詐騙案件量和財損均創新高，民眾黨團今天舉行記者會，指行政院近日喊出「打詐綱領1.5」，內容卻沿用舊綱領，換湯不換藥，呼籲政府不要只是喊口號卻不作為；把完全執政變成一場詐騙，「報喜不報憂的政府才是最大的詐騙集團」。

民眾黨團立法院副總召賴香伶表示，近年來詐騙案與財損屢創新高，但去年七月蔡政府啟動跨部門打詐國家隊後，至今裁罰數始終為「零」；政府「堵詐」永遠慢一步。

賴香伶指出，「打詐綱領1.5」名義上是升級，但實際上仍延用「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包括識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針，乍聽之下似乎合理，細看卻漏洞百出。

民眾黨立委陳琬惠表示，政府一再宣示帶頭打詐，詐騙案卻越打越多，去年下半年詐欺案還比上半年增加3千多件，特別是投資型詐騙，例如使用公眾人物照片假投資真詐財等方式，詐騙案件數量成長極為快速；政府研擬投資型廣告要實名制，但實際上如何控管也是個問題。

民眾黨台北市議員陳宥丞今天也在民眾黨立院黨團記者會上表示，如果說「錯誤的政策比貪污更可怕」，那比詐騙集團更可怕的就是「口號打詐」，蔡政府從打詐國家隊到打詐綱領，只有對百姓政令宣導、口號治國但毫無新意。

陳宥丞認為，中央、地方應建立快速有效的聯繫系統，讓民眾、警察到金融支付端建立詐騙防火牆，減少資訊聯繫的時間成本，呼籲警政署、金管會將類似詐騙通報系統與止付程序調整的更簡化且精進，從技術和法律兩方面共同努力，才能有效預防和打擊網路詐騙，保障民眾在網路世界中的財產安全。

民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬恵（右）及北市議員陳宥丞（左）上午在立法院黨團舉行「打詐綱領白升級 換湯不換藥」記者會，指政府雖成立打詐國家隊，但騙案數量與財損均創新高，政府報喜不報憂才是最大詐騙集團。 記者黃義書／攝影
民眾黨立委賴香伶（中）、陳琬恵（右）及北市議員陳宥丞（左）上午在立法院黨團舉行「打詐綱領白升級 換湯不換藥」記者會，指政府雖成立打詐國家隊，但騙案數量與財損均創新高，政府報喜不報憂才是最大詐騙集團。 記者黃義書／攝影

詐騙集團 民眾黨 賴香伶 陳琬惠

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