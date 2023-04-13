影／打詐國家隊淪口號 民眾黨團：政府才是最大詐騙集團

民眾黨立委賴香伶、陳琬恵及北市議員陳宥丞上午在立法院民眾黨團舉行「打詐綱領白升級 換湯不換藥」記者會，指詐騙手法推陳出新，連Al聊天機器人ChatGPT也被不肖人士當作詐騙工具。2022年詐騙案數量與財損均創新高，政府報喜不報憂才是最大詐騙集團。

賴香伶表示，政府雖大動作啟動打詐國家隊，然而近5年詐騙案與財損屢創新高。根據法務部資料顯示，2017年到2021年累計共有近51萬名詐騙嫌犯，而起訴率卻只有20%，其中近6成都是最容易被當棄子的「單純車手」，對詐騙集團無關痛癢。指此犯了第三類錯誤用了對的方法，處理錯問題。只針對下游，卻無法從根本去解決詐騙案猖獗的問題。

【中央社／台北13日電】

為防範頻繁詐欺案，內政部擬推動「打詐行動綱領1.5版本」，台灣民眾黨團今天指出，打詐行動綱領看似升級，但實際上仍沿用舊綱領，恐淪為換湯不換藥，呼籲政府落實識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向。

犯罪網路化使得世界各國詐欺案趨增，內政部長林右昌10日表示，除已成立跨部會「打詐國家隊」防制外，在行政院長陳建仁指示下，已研訂打詐行動綱領1.5版本，近期將推出。

民眾黨團副總召賴香伶、立委陳琬惠、民眾黨台北市議員陳宥丞今天舉行「打詐綱領白升級，換湯不換藥」記者會。

賴香伶指出，根據法務部資料顯示，2017年到2021年累計共有近51萬名詐騙嫌犯，起訴率卻只有20%，其中近6成都是最容易被當棄子的「單純車手」，反映司法起訴對詐騙集團無關痛癢。

賴香伶表示，「打詐行動綱領1.5」實際上仍延用去年7月發布的「新世代打擊詐欺策略行動綱領」結構，包含識詐、堵詐、阻詐、懲詐等方針；但如今詐騙模式推陳出新，不只有騙轉帳、購買點數卡等常見犯行，虛擬貨幣詐騙，甚至涉及騙色、器官販賣等，都必須提出實際對策。

賴香伶指出，這次政府提出打詐綱領1.5版本雖強調加重刑責，若仍只是偵查起訴方式，恐怕對詐騙集團毫無嚇阻，呼籲現行偵查、起訴方式都需改進。

陳琬惠表示，政府去年成立打詐國家隊，儘管宣示帶頭打詐，但詐騙案卻越打越多，特別是投資型詐騙，如使用公眾人物照片進行「假投資真詐財」，成長極為快速。

陳琬惠質疑，內政部的「打詐行動綱領1.5版本」若仍換湯不換藥，恐對防堵詐騙毫無幫助，呼籲落實打詐4大面向並培養人才。