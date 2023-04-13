民進黨：請侯友宜好好上班 不要滿腦子想上場

民進黨今天表示，新北市長侯友宜應專心市政，好好上班，承諾進入議會接受監督，侯友宜勿將市府淪為競選總部，把公務人員當成選舉機器，讓必須行政中立的公務員左右為難。

民進黨發言人張志豪說，侯友宜從等待黃袍加身未遂，到現在也加入國民黨總統候選人之爭，讓外界霧裡看花，不論侯友宜的決定如何，現階段仍背負著對新北市民的承諾，如果三心二意，所影響的，不僅是新北市的發展，更是市民的未來。

張志豪指出，侯友宜連任至今，尚未面對新民意，還沒進入議會接受監督，準備落跑選總統，不僅施政荒腔走板，還把市府淪為競選總部，要公務人員發新聞稿辱罵民意代表，實在離譜。請侯友宜好好做人，不要整天只會欺負國民黨主席朱立倫。

民進黨發言人卓冠廷表示，侯友宜應該對代表400萬市民的新北市議會承諾，從4月25日開到7月3日的新北市議會定期會，待好待滿。如果侯友宜準備好落跑選總統，難道要新北市議會對著人形立牌質詢。

新北市議員顏蔚慈指出，侯友宜面對民意代表和外界的種種質疑，都躲在新北市政府後，讓公務員替他發新聞稿辱罵民意代表，睜眼說瞎話，炒作聲量噴口水，嘴砲這種羞辱用語，都用在新聞稿，公器私用。