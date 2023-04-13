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政院修正洗錢防制法 增訂收集帳戶罪最重關5年

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院會今通過3部有關打擊詐騙案件相關修法，其中包括「洗錢防制法」相關條文修正草案。圖／法務部提供
行政院會今通過3部有關打擊詐騙案件相關修法，其中包括「洗錢防制法」相關條文修正草案。圖／法務部提供

行政院會今通過3部有關打擊詐騙案件相關修法，其中包括「洗錢防制法」相關修正草案，增訂無正當理由收集帳戶、帳號罪，最重可處5年徒刑，可併科400萬元以下罰金；並明定任何人無正當理由，不得將帳戶、帳號交付、提供予他人使用，違者經告誡後5年內再犯，處以刑事處罰。草案將送立法院審議。

詐騙手法推陳出新，法務部提出「洗錢防制法」第15條之1、第15條之2及第16條修正草案。

由於詐騙集團多以收購人頭金融帳戶，作為收受詐欺款項的犯罪工具，造成追討實際犯罪所得及幕後集團困難外，在司法審判實務上，往往面臨不易證明提供帳戶者、或收集帳戶者主觀上有無（幫助）犯罪意圖的困境。法務部長蔡清祥指示積極研議修正「洗錢防制法」，從人頭帳戶端阻斷詐騙集團不法金流源頭，使詐欺、洗錢犯罪斷鏈而無法得逞。

法務部指檢查司長黃謀信指出，收集帳戶罪涵蓋範圍包括冒充公務員收集、3人以上共犯、於網路對公眾收集、利用深偽技術收集，以及有對價收集。違者最重處5年以下徒刑。

為衡平刑罰的嚴厲性，避免處罰法網過密，針對人頭帳戶提供者，採取先行政後司法的立法模式，違反者先由警察機關裁處告誡，告誡後5年以內再犯者，處以刑事處罰。針對惡性較高的「賣」帳戶、帳號或一行為交付3個以上帳戶、帳號者，則直接科以刑事處罰。

此次修法增訂法人罰金刑，以及收集帳戶罪的域外效力，盼能從源頭端阻斷詐騙集團金流，藉由人頭帳戶、收簿犯罪的法律規範，減少民眾再次受騙。法務部表示，將全力配合法案後續審議等程序，期讓修法順利通過，提供執法人員打詐利器，積極保障人民財產及安全。

詐騙集團 洗錢 法務部

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