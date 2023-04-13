【重磅快評】一哭二鬧三不幹 勞動部長才是最軟那一塊

勞動部長許銘春昨天到立法院衛環委員會備詢，被民進黨立委楊曜質疑，勞動部為就安基金補助高市府舉辦25淑女紀念活動，是在對高雄市長陳其邁拍馬屁。政務官接受檢驗本該天經地義，孰料，許銘春直接上演「一哭、二鬧、三不幹了」戲碼，宛若八點檔劇情、藐視國會之餘，也讓人對綠營閣員的為官之道，再開了眼界。

「25淑女事件」發生在民國62年，高雄市25名年輕女勞工為了到加工出口區上班，不幸死於渡船船難。楊曜與許銘春針對該事件，到底屬於交通事件或是職業災害，兩人各執一詞，僵持不下。

國會殿堂應是能討論事情的地方，但許銘春的反應，卻是轉身走下質詢台，情緒化地在台下哭了起來；面對楊曜提出「還要質詢其他問題」，許銘春索性東西收拾了，丟下一句「我不幹了可以吧」，就往委員會外自行離去，留下了全場錯愕的眾人。

政務官到立院來，都是接受民意代表監督的「備詢」角色，連反質詢都不被允許，遑論立委質詢時間還沒到，就自行離開備詢台。許銘春此舉已嚴重失格，直接離開委員會更堪稱離譜；立法院曾幾何時，成了政務官高興來就來，不高興說走就走的地方，囂張如前閣揆蘇貞昌，尚且不敢如此，許銘春公然藐視國會的心態可見一班。

許銘春身為勞動部長，稍稍負氣就說不幹了要走人，看在廣大的勞工眼裏，恐怕更不是滋味。當今台灣勞工低薪問題嚴重，且勞動環境普遍不佳，多少勞工過了表定工時仍要隨時待命、面對公司造假差勤紀錄以規避勞基法，都是敢怒不敢言，又有多少人敢如許銘春率性「說不幹，就不幹」？

勞動部解決勞工低薪問題能力有限，改善國內勞動環境同樣原地踏步，倒是勞動部長活在雲端、來去自如，成了所有勞工們望之莫及的「表率」，實為一大諷刺。所謂怕熱就別進廚房，許銘春連同黨立委的質詢都招架不了，要說能頂住多大壓力，為了勞工權益戴著鋼盔往前衝，又有誰會相信？

蔡總統曾說過，勞工是民進黨心中最軟的一塊。綠色執政七年下來，這句話究竟有沒有落實猶未可知；但經過昨天荒腔走板事件後，勞動部長是七年來的內閣中最軟、抗壓力最差的一位，倒是千真萬確。

放眼當今內閣，有如許銘春這樣一捏就碎的「草莓部長」，也有另一種極端，可能的缺蛋期已喊到明年，卻堅持要當官的農委會主委陳吉仲，陳建仁內閣主打的「溫暖堅韌」早成了笑話，不過看在一般民眾眼裏，只怕是沒人笑得出來。