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港湖復仇戰？李彥秀：高嘉瑜最大挑戰是把深綠當塑膠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨台北市議員李彥秀今天上午接受中廣主持人王淺秋的千秋萬事節目專訪。圖／引用自直播
國民黨台北市議員李彥秀今天上午接受中廣主持人王淺秋的千秋萬事節目專訪。圖／引用自直播

國民黨第二階段港湖、大安選區初選即將開放登記，已表態參選港湖初選的北市議員李彥秀今天接受廣播專訪表示，目前幾分黨內民調「我是黨內唯一可以挑戰高嘉瑜的人」，她認為這次港湖黨內初選會是良性競爭，不管是採全民調、或三加七也都可以良性溝通，「不要讓民進黨笑、不要讓高嘉瑜笑，港湖區初選會是良性競爭。」

李也分析民進黨立委高嘉瑜這次選情，她認為，高嘉瑜過去政治光譜往中間靠，「把深綠那一塊當塑膠」，現在有台灣基進的吳欣岱表態參選，深綠就會有不同流向，這也是高嘉瑜這次要面臨的挑戰，「不能再把自己的基本盤都塑膠」。

對於信義南松山的費芯大戰打得激烈，接下來的港湖之爭？李彥秀今天上午接受中廣主持人王淺秋的千秋萬事節目專訪，李彥秀說，國民黨港湖黨內初選會是良性競爭，不一定要很激烈，怎麼凸顯優勢、贏得這一席才是最重要，初選太過激烈大選會受傷。選民這幾年看藍營內鬥，中間選民看不下去，所以這次「不要讓民進黨笑、不要讓高嘉瑜笑，港湖區會是良性競爭。」

李彥秀也分析對手高嘉瑜，高嘉瑜現在要面對自己過去的核心論述，都往中間靠，還有深綠的不信任，尤其有深綠支持的吳欣岱出來，吳也是醫師有中間選民支持，本身也有媽媽有家長票，所以高嘉瑜現在要面對台灣基進，回防深綠那一塊有一定的困難度。

主持人王淺秋也問，如果初選出線，等同是港湖的復仇者之戰？李彥秀說，她經過這三年多沈澱，不管戰略腳步、論述基層、組織經營，她都在調整腳步，「現在的我，與2020的我又不一樣了。」李說，現在黨內幾分民調，她是黨內唯一可以挑戰高嘉瑜的人，過去她是一隻腳站穩南港，(內湖)另一隻腳不是那麼穩，但現在經過三、四年的經營，現在港湖的得票數都相當平均。

李彥秀說，港湖選戰，現在藍綠候選人都無法再靠基本盤當選，還是需要中間選民支持，高嘉瑜不能再把自己的基本盤都塑膠。甚至去年台北市長蔣萬安在港湖的得票數也不錯，不過接下來的選戰，民眾黨會不會推人？會不會有代理人？接下來民眾黨動向，也都要持續觀察。

李彥秀 高嘉瑜 王淺秋

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