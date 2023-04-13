港湖復仇戰？李彥秀：高嘉瑜最大挑戰是把深綠當塑膠

國民黨第二階段港湖、大安選區初選即將開放登記，已表態參選港湖初選的北市議員李彥秀今天接受廣播專訪表示，目前幾分黨內民調「我是黨內唯一可以挑戰高嘉瑜的人」，她認為這次港湖黨內初選會是良性競爭，不管是採全民調、或三加七也都可以良性溝通，「不要讓民進黨笑、不要讓高嘉瑜笑，港湖區初選會是良性競爭。」

李也分析民進黨立委高嘉瑜這次選情，她認為，高嘉瑜過去政治光譜往中間靠，「把深綠那一塊當塑膠」，現在有台灣基進的吳欣岱表態參選，深綠就會有不同流向，這也是高嘉瑜這次要面臨的挑戰，「不能再把自己的基本盤都塑膠」。

對於信義南松山的費芯大戰打得激烈，接下來的港湖之爭？李彥秀今天上午接受中廣主持人王淺秋的千秋萬事節目專訪，李彥秀說，國民黨港湖黨內初選會是良性競爭，不一定要很激烈，怎麼凸顯優勢、贏得這一席才是最重要，初選太過激烈大選會受傷。選民這幾年看藍營內鬥，中間選民看不下去，所以這次「不要讓民進黨笑、不要讓高嘉瑜笑，港湖區會是良性競爭。」

李彥秀也分析對手高嘉瑜，高嘉瑜現在要面對自己過去的核心論述，都往中間靠，還有深綠的不信任，尤其有深綠支持的吳欣岱出來，吳也是醫師有中間選民支持，本身也有媽媽有家長票，所以高嘉瑜現在要面對台灣基進，回防深綠那一塊有一定的困難度。

主持人王淺秋也問，如果初選出線，等同是港湖的復仇者之戰？李彥秀說，她經過這三年多沈澱，不管戰略腳步、論述基層、組織經營，她都在調整腳步，「現在的我，與2020的我又不一樣了。」李說，現在黨內幾分民調，她是黨內唯一可以挑戰高嘉瑜的人，過去她是一隻腳站穩南港，(內湖)另一隻腳不是那麼穩，但現在經過三、四年的經營，現在港湖的得票數都相當平均。

李彥秀說，港湖選戰，現在藍綠候選人都無法再靠基本盤當選，還是需要中間選民支持，高嘉瑜不能再把自己的基本盤都塑膠。甚至去年台北市長蔣萬安在港湖的得票數也不錯，不過接下來的選戰，民眾黨會不會推人？會不會有代理人？接下來民眾黨動向，也都要持續觀察。